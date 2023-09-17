ФХР поздравила Овечкина с 38-летием: «Стойкости и побед, Александр Великий!»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

ФХР поздравила Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.

«Александру Овечкину – 38.

От души поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли.

Стойкости и побед, Александр Великий!» – говорится в сообщении ФХР.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Как же летит время...Казалось, ещё недавно разрывал НХЛ в своем первом же сезоне. А сейчас уже седовласый ветеран, который может замахнуться на великий рекорд. Удачи в погоне за Уэйном, Александр
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1977
Всего,всего, всего и много забитых шайб!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
38 Попугаев, ха, то есть 38 Овечек - поздравляем, ждем поздравлений от депутнатной элиты хоккея (и другие достойные лица).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
И обновления рекордов!;)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jet 89
Поздравляю! Побольше шайб в этом сезоне!
Ближе к рекорду!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Ответ rdyabin@icloud.com
Плюсиков решил собрать, бартез?😂 Лови минус ахахах
Да это известный в свойских кругах «собиратель лайков»! С утра пораньше встает и быстрее ленту обновляет, чтобы попасть в «струю».
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Ой,как много … по хоккейному времени. Когда-то казалось что Гретцки будет играть вечно. Удачи и без травм !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел павел
Ответ Bartez1986
Как же летит время...Казалось, ещё недавно разрывал НХЛ в своем первом же сезоне. А сейчас уже седовласый ветеран, который может замахнуться на великий рекорд. Удачи в погоне за Уэйном, Александр
Согласен . толлько небавно вробе был его мега гол Финиксу
статьи Маламуда в СЭ(котоиый тогда можно было читать) и я как раз тогда начал читать спортс. в часности онлайн трансляции матчей Вашингтона)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ rdyabin@icloud.com
Плюсиков решил собрать, бартез?😂 Лови минус ахахах
это явно не ветка для плюсиков, поверь. Большого ажиотажа она не вызовет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий