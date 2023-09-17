ФХР поздравила Овечкина с 38-летием: «Стойкости и побед, Александр Великий!»
ФХР поздравила Александра Овечкина с днем рождения.
Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.
«Александру Овечкину – 38.
От души поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли.
Стойкости и побед, Александр Великий!» – говорится в сообщении ФХР.
Ближе к рекорду!
статьи Маламуда в СЭ(котоиый тогда можно было читать) и я как раз тогда начал читать спортс. в часности онлайн трансляции матчей Вашингтона)