ФХР поздравила Овечкина с 38-летием: «Стойкости и побед, Александр Великий!»

ФХР поздравила Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду « » исполнилось 38 лет.

« – 38.

От души поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли.

Стойкости и побед, Александр Великий!» – говорится в сообщении .