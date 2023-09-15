Кожевников о словах Гашека про Овечкина: «Брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш! Он как игрок великий был, но теперь его понесло куда-то не туда»
Александр Кожевников высказался о словах Доминика Гашека про Александра Овечкина.
Бывший вратарь сборной Чехии ранее сказал: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон»
«Гашек начал рассуждать про Овечкина? Это диагноз чистый, что тут еще говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш!
Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий… Он последние пять лет поменялся, не знаю, почему, может, ему операцию на мозг сделали.
Нормальный человек раньше был и парень хороший, душевный… Понесло его теперь куда-то не туда», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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