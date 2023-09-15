Юрий Новиков: «Гонка Овечкина и Гретцки в Канаде и Америке актуальнее, чем в России. Там дебаты вокруг этой темы более жаркие»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Юрий Новиков рекорды Хоккей

Юрий Новиков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Наверное, в Канаде и Америке гонка Овечкина и Гретцки более актуальна, чем в России. Там дебаты вокруг этой темы более жаркие.

Чем выше ты лезешь на вершину, тем тебе сложнее, тем больше казусов и препонов, которые будут тебе мешать. Отрезок у финиша самый сложный. Я не верю в то, что Овечкин спит и видит, как он бьет рекорд Гретцки. Если я неправ, то пусть сам Великий об этом скажет.

Разумеется, мы будем за него переживать. Александр – уникальное явление в спорте и в хоккее. Будем ждать от него результата, но он играет в не самой сильной команде.

В прошлом году на Овечкина выпала огромная нагрузка из-за постоянных травм партнеров. Если он обгонит Гретцки, его рекорд никто не побьет. Но когда он выходит на лед, то думает о том, как лучше сделать свою работу и помочь своей команде победить. Я думаю, что об этом думает каждый игрок. Будем ждать и надеяться», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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3 комментария

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The world champion 1998
Кому как. Лично для меня, например, эта гонка важней и интересней чем вся КХЛ вместе взятая.
+4
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+4
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Кино Музыка
А ведь да. Партнеры у Гретцки были сильнее. Да и команда в целом.
+1
0
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SGS55
Ответ The world champion 1998
Кому как. Лично для меня, например, эта гонка важней и интересней чем вся КХЛ вместе взятая.
Тем не менее в наших СМИ эта тема не муссируется...
Было бы справедливо, чисто по житейски, если б Овечкин достиг и завершил. Согласись - эпично бы было...
Насчёт партнёров - правда. Не учитывать этого - не умно.
0
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