Сергей Мозякин: «Шипачев – интересный игрок, думающий. Он может в любой момент повернуть игру в другое русло»

Сергей Мозякин считает Вадима Шипачева интересным и думающим хоккеистом.

В матче с «Торпедо» (4:3) побил рекорд по результативности в регулярках .

«Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда и побил его. Я всегда говорил, что буду только рад, если рекорды будут побиваться. Это значит, что наша молодежь растет в правильном направлении, не уезжает, а остается дома.

Он вообще интересный игрок, очень думающий, я с ним играл в одном звене в сборной. Мне нравилось с ним играть – это человек, который может в любой момент повернуть игру в другое русло. Он больше отдающий и может отдать такой пас, чтобы кто-то завершил эту атаку», – сказал олимпийский чемпион Мозякин.