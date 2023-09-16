Шипачев о рекорде по очкам в регулярках КХЛ: «В Казани отличные партнеры, помогают. «Ак Барс» подарил красивую плакетку, поставлю дома»

Вадим Шипачев прокомментировал свой рекорд.

После матча с «Торпедо» (4:3) хоккеист «Ак Барса» вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ.

– Впечатляющее достижение, какие эмоции?

– Всегда во всех командах играл с хорошими ребятами. Сейчас и в Казани отличные партнеры. Помогают.

– Как вас поздравила команда?

– После игры Зинэтула Хайдярович Билялетдинов сказал пару слов, а потом поздравили ребята. Подарили красивую и запоминающуюся плакетку. Поставлю дома, мои дети очень обрадуются.

Рад, что выиграли. Матч начался не очень хорошо, во втором периоде мы пропустили шайбу в большинстве. Тимур Билялов – молодец, здорово сыграл, и мы выиграли.

– Но вы напрямую повлияли на этот результат: помогли сравнять, а потом и победить.

– Сначала и в большинстве пропустили непосредственно при мне. Но, хорошо, что победили и набрали два очка, – сказал Шипачев.