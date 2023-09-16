Зинэтула Билялетдинов оценил рекорд Вадима Шипачева.

В игре «Торпедо» (4:3) хоккеист «Ак Барса» вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ.

– Можно ли Вадима Шипачева уже называть живой легендой нашего хоккея?

– Он достиг большого результата, но это только начало сезона. Надеюсь, наберет еще больше очков. Его рекорд – большое достижение, – сказал главный тренер «Ак Барса».