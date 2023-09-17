Скабелка о 4:3 с «Адмиралом»: «Драка Асетова придала импульс. Игрок заступается за партнера – значит, в «Барысе» хорошая атмосфера»

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Адмирал Тайлер Грэйовак Алихан Асетов Хоккей

Андрей Скабелка считает, что драка помогла «Барысу» обыграть «Адмирал» (4:3) в КХЛ.

«Хороший эмоциональный матч, было много болельщиков, хочу поблагодарить их за ту энергию, которую они нам дали. Ребята – молодцы. Конечно, нам нужна была первая победа, особенно дома. В общем-то, хорошие были матчи и до этого, но не смогли довести их до успеха.

Хорошо, что сегодня так сложилось. Понятно, были какие-то моменты, где-то присутствовал брак, но это мы разберем. Я думаю, ребята обретут уверенность и будут лучше, будут сильнее.

Драка Асетова? Конечно, она придала импульс, всегда так происходит, когда игрок заступается за своего партнера. Это правильно, значит, в команде хорошая атмосфера. Алихан – молодец, к тому же он выиграл эту драку.

Из лазарета вышел Савицкий, возможно, он уже сыграет в следующем матче со «Спартаком», то же самое по поводу Бекетаева», – сказал главный тренер «Барыса».

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