Грэйовак подрался с Асетовым в матче «Адмирала» с «Барысом»

Хоккеисты «Адмирала» и «Барыса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 24-й минуте игры нападающий клуба из Владивостока Тайлер Грэйовак совершил грубый силовой прием против форварда «Барыса» .

За товарища по команде вступился , который подрался с Грэйоваком.

В результате Асетов получил 5 минут штрафа за драку, 2 минуты как зачинщик драки и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Грэйовак был наказан 5 минутами штрафа за драку, 5 минутами за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.