Грэйовак подрался с Асетовым в матче «Адмирала» с «Барысом»

Теги драки видео КХЛ Барыс Адмирал Тайлер Грэйовак Алихан Асетов Sports.ru - Казахстан Динмухамед Кайыржан Хоккей

Хоккеисты «Адмирала» и «Барыса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 24-й минуте игры нападающий клуба из Владивостока Тайлер Грэйовак совершил грубый силовой прием против форварда «Барыса» Динмухамеда Кайыржана.

За товарища по команде вступился Алихан Асетов, который подрался с Грэйоваком.

В результате Асетов получил 5 минут штрафа за драку, 2 минуты как зачинщик драки и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Грэйовак был наказан 5 минутами штрафа за драку, 5 минутами за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.

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