Тамбиев о 3:4 от «Барыса»: «Не понравилась дисциплина «Адмирала». Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи»

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Барыса» (3:4) в КХЛ.

«В принципе, понравилась игра команды, движение. Была правильная, хорошая агрессия. Не понравилась дисциплина, а из дисциплины исходит результат. Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи.

Как повлиял эпизод со штрафом Грэйовака? Очень серьезно, получать такой большой штраф – неприемлемо», – сказал главный тренер « ».