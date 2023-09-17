Тамбиев о 3:4 от «Барыса»: «Не понравилась дисциплина «Адмирала». Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи»

Теги КХЛ Барыс Леонид Тамбиев Адмирал Тайлер Грэйовак Хоккей

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Барыса» (3:4) в КХЛ.

«В принципе, понравилась игра команды, движение. Была правильная, хорошая агрессия. Не понравилась дисциплина, а из дисциплины исходит результат. Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи.

Как повлиял эпизод со штрафом Грэйовака? Очень серьезно, получать такой большой штраф – неприемлемо», – сказал главный тренер «Адмирала».

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