Скабелка про 0:3 от «Адмирала»: «Ребята пластались, заблокировали больше 20 бросков. Но в атаке нам не хватило свежести, куража и энергии»
Андрей Скабелка высказался после матча против «Адмирала» (0:3).
«Нам не хватило энергии сегодня. Сложно предъявить претензии ребятам: они старались, пластались, заблокировали больше 20 бросков. Но в атаке нам сегодня не хватило свежести, куража и энергии.
В первую очередь у нас не хватило энергии, чтобы больше играть в зоне атаки, больше владеть шайбой. Понятно, что хоккеисты «Адмирала» бросали с любых позиций, с любых положений – и добились своего», – сказал главный тренер «Барыса».
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