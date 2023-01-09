Скабелка про 0:3 от «Адмирала»: «Ребята пластались, заблокировали больше 20 бросков. Но в атаке нам не хватило свежести, куража и энергии»

высказался после матча против « » (0:3).

«Нам не хватило энергии сегодня. Сложно предъявить претензии ребятам: они старались, пластались, заблокировали больше 20 бросков. Но в атаке нам сегодня не хватило свежести, куража и энергии.

В первую очередь у нас не хватило энергии, чтобы больше играть в зоне атаки, больше владеть шайбой. Понятно, что хоккеисты «Адмирала» бросали с любых позиций, с любых положений – и добились своего», – сказал главный тренер « ».