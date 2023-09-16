17-летний Силаев из «Торпедо» – в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников
Антон Силаев стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо» в КХЛ.
Защитник поразил ворота «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ в возрасте 17 лет и 158 дней.
Предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, который забил в 18 лет и 183 дня.
Также Силаев вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников.
Топ-3 выглядит следующим образом:
1. Захар Арзамасцев («Металлург Нк») – 17 лет и 36 дней
2. Дмитрий Орлов («Металлург Нк») – 17 лет и 123 дня
3. Антон Силаев («Торпедо») – 17 лет и 158 дней
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