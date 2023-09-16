17-летний Силаев из «Торпедо» – в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников

Антон Силаев стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо» в КХЛ.

Защитник поразил ворота «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ в возрасте 17 лет и 158 дней.

Предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, который забил в 18 лет и 183 дня.

Также Силаев вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников.

Топ-3 выглядит следующим образом:

1. Захар Арзамасцев («Металлург Нк») – 17 лет и 36 дней

2. Дмитрий Орлов («Металлург Нк») – 17 лет и 123 дня

3. Антон Силаев («Торпедо») – 17 лет и 158 дней