17-летний Силаев из «Торпедо» – в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников

Теги Торпедо Дмитрий Орлов КХЛ Захар Арзамасцев Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев стал самым молодым автором гола в истории «Торпедо» в КХЛ.

Защитник поразил ворота «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ в возрасте 17 лет и 158 дней. 

Предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, который забил в 18 лет и 183 дня.

Также Силаев вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в истории КХЛ среди защитников.

Топ-3 выглядит следующим образом:

1. Захар Арзамасцев («Металлург Нк») – 17 лет и 36 дней

2. Дмитрий Орлов («Металлург Нк») – 17 лет и 123 дня

3. Антон Силаев («Торпедо») – 17 лет и 158 дней

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9 комментариев

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Butcher555
Новокузнецк вернуть нужно, хороших игроков сколько дали хоккею
+4
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Александр_Ронни
Нежданный первый раунд драфта судя по всему. Красава
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Александр_Ронни
Ответ Фёдор Кузнецов
топ 10 минимум
Рано расценивать столь высоко, но таки очень хочется чтобы простой Саровский парень не просто продолжал удивлять уже сейчас, но и в дальнейшем не сбавил к себе требования, максимально воспользовался нежданно выпавшим доверием тренерского штаба Торпедо и далее выдал шикарную карьеру
+3
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Саня52
Антон,красавчик! Слушай Профессора,он плохому не научит, цени его и команды доверие😉 Болелы всегда поддержат,удачи!!!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр_Ронни
Нежданный первый раунд драфта судя по всему. Красава
топ 10 минимум
+2
0
+2
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Матроскин52
Просто молодец! Растет!
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Сидни Кросби 2
Ответ norg
Будет готовить для СКА и ЦСКА?
Для них и так пол лиги готовит.
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norg
Ответ Butcher555
Новокузнецк вернуть нужно, хороших игроков сколько дали хоккею
Будет готовить для СКА и ЦСКА?
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