Артамонов сделал две передачи в игре с «Адмиралом», Силаев – одну. 17-летние игроки «Торпедо» набрали 7 очков на двоих за 4 игры
Никита Артамонов и Антон Силаев отметились очками в матче с «Адмиралом».
«Торпедо» победил дальневосточную команду (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
17-летний нападающий Никита Артамонов сделал две результативных передачи, поучаствовав в первой и третьей голевой атаке команды.
17-летний защитник Антон Силаев отметился одной передачей, когда стал ассистентом второго гола, который забил Владислав Фирстов.
Артамонов набрал 3 (0+3) очка в 4 матчах сезона. Силаев записал на свой счет 4 (0+4) балла. Хоккеисты дебютировали в КХЛ в этом сезоне.
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