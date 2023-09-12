Артамонов сделал две передачи в игре с «Адмиралом», Силаев – одну. 17-летние игроки «Торпедо» набрали 7 очков на двоих за 4 игры

Теги Торпедо видео КХЛ Адмирал Никита Артамонов Антон Силаев Хоккей

Никита Артамонов и Антон Силаев отметились очками в матче с «Адмиралом».

«Торпедо» победил дальневосточную команду (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

17-летний нападающий Никита Артамонов сделал две результативных передачи, поучаствовав в первой и третьей голевой атаке команды.

17-летний защитник Антон Силаев отметился одной передачей, когда стал ассистентом второго гола, который забил Владислав Фирстов.

Артамонов набрал 3 (0+3) очка в 4 матчах сезона. Силаев записал на свой счет 4 (0+4) балла. Хоккеисты дебютировали в КХЛ в этом сезоне.

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4 комментария

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Dundee
Вот это система) 🔥👊молодцы ребят
+8
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Матроскин52
Доверие молодым Профессора просто поражает! Они отвечают ему результатом! Молодцы!
+5
0
+5
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barbarian1991
Никита мог и первый гол свой забить на последней минуте, Серебряков не дал(
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rjrjy
Один небольшой факт для того, чтобы понимать, насколько крутым является их достижение: Данила Юров, Иван Мирошниченко, Дмитрий Симашев, Михаил Гуляев и Даниил Бут (все выбраны в первом раунде драфта НХЛ) перед тем, как попасть в системы "Миннесоты", "Вашингтона", "Аризоны" и "Колорадо" за всю свою карьеру в КХЛ набрали только 6 очков (на пятерых!). Если рассматривать исключительно преддрафтовый сезон (в котором у Юрова было 0+0 в 40 играх) этот показатель уменьшается в 2 раза.
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