Артамонов сделал две передачи в игре с «Адмиралом», Силаев – одну. 17-летние игроки «Торпедо» набрали 7 очков на двоих за 4 игры

Никита Артамонов и Антон Силаев отметились очками в матче с «Адмиралом».

« » победил дальневосточную команду (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

17-летний нападающий сделал две результативных передачи, поучаствовав в первой и третьей голевой атаке команды.

17-летний защитник отметился одной передачей, когда стал ассистентом второго гола, который забил Владислав Фирстов.

Артамонов набрал 3 (0+3) очка в 4 матчах сезона. Силаев записал на свой счет 4 (0+4) балла. Хоккеисты дебютировали в КХЛ в этом сезоне.

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