Алексей Дементьев: «Когда кто-то говорит, что на рынке нет игроков и нужно больше иностранцев – пусть посмотрят на «Торпедо», научатся скаутскому мастерству»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Максим Гафуров Никита Артамонов Антон Силаев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о скаутском феномене «Торпедо».

Клуб выиграл все 5 матчей сезона-2023/24. Команда тренера Игоря Ларионова – единственная без поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Думаю, всех радует игра «Торпедо». Это эстетическое наслаждение, дай бог, чтобы у них так все и продолжалось дальше. Эта команда в большей части собрана из игроков, на которых не рассчитывали в других клубах, но благодаря скаутскому феномену Ларионова и Гафурова.

Когда кто-то говорит, что у нас на рынке нет игроков и нужно больше иностранцев – пусть посмотрят на «Торпедо», научатся скаутскому мастерству и собирают подобные команды. У нас в России нет недостатка игроков, у нас очень ощущается недостаток компетентности в скаутинге. У нас ответственные люди не могут спрогнозировать перспективу игроков своей системы.

В «Торпедо» же масочники Артамонов и Силаев выходят на первое большинство и продуктивно участвуют в реализации. Тренерский штаб снисходительно относится к ошибкам своих игроков, игроки рискуют, ошибаются, но своей активностью и привитой системностью игры пятерок компенсируют недостатки.

А самое главное – все в команде верят в победу, в любой момент игры, это постоянная радость от возможности быть в этом коллективе», – сказал хоккейный агент Дементьев.

«Торпедо» Ларионова – лучшая команда прямо сейчас: лидирует без поражений и с хет-триками под группу ABBA

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5 комментариев

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Матроскин52
Игорь Николаевич и Максим Гафуров собрали очень хороший молодой коллектив! И это с учетом еще и ценника игроков… То что Артамонов и Силаев играют много в равных и большинстве- это доверие ТШ и точный расчет на рост мастерства молодежи! А Вася Атанасов еще год назад играл в МХЛ, а теперь и списках бомбардиров не затерялся! Дорогу талантливой молодежи - девиз Ларионова!
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J-12
Скорее всего и Силаев уйдёт раньше Демидова на драфте. Будь Иван в Северстали или Торпедо, уверен что сейчас был бы в бомбардирской гонке
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Michael 1994
Не забывайте про активы полученные от Трактора с обмена огурца , там тоже хорошие игроки
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Олег
Молодёжь у нас хорошая, нужно просто верить и мативировать....Посмотрите на Магнитку Разина...И ТорпедО Ларионова...
Молодёжь играет и Очень даже неплохо. 👍
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