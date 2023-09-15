Алексей Дементьев: «Когда кто-то говорит, что на рынке нет игроков и нужно больше иностранцев – пусть посмотрят на «Торпедо», научатся скаутскому мастерству»

Алексей Дементьев высказался о скаутском феномене «Торпедо».

Клуб выиграл все 5 матчей сезона-2023/24. Команда тренера – единственная без поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Думаю, всех радует игра «Торпедо». Это эстетическое наслаждение, дай бог, чтобы у них так все и продолжалось дальше. Эта команда в большей части собрана из игроков, на которых не рассчитывали в других клубах, но благодаря скаутскому феномену Ларионова и .

Когда кто-то говорит, что у нас на рынке нет игроков и нужно больше иностранцев – пусть посмотрят на «Торпедо», научатся скаутскому мастерству и собирают подобные команды. У нас в России нет недостатка игроков, у нас очень ощущается недостаток компетентности в скаутинге. У нас ответственные люди не могут спрогнозировать перспективу игроков своей системы.

В «Торпедо» же масочники и выходят на первое большинство и продуктивно участвуют в реализации. Тренерский штаб снисходительно относится к ошибкам своих игроков, игроки рискуют, ошибаются, но своей активностью и привитой системностью игры пятерок компенсируют недостатки.

А самое главное – все в команде верят в победу, в любой момент игры, это постоянная радость от возможности быть в этом коллективе», – сказал хоккейный агент .

«Торпедо» Ларионова – лучшая команда прямо сейчас: лидирует без поражений и с хет-триками под группу ABBA