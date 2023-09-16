Леонтьев про 1:5 с «Авангардом»: «Нефтехимик» достойно сражался. Уверен, мы вытащим сезон. Не думаю, что шарахания и постоянная ротация приведут к чему-то хорошему»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев высказался после поражения от «Авангарда» (1:5).

На старте сезона «Нефхтехимик» проиграл в пяти из шести встреч.

«Достойно сражались. В принципе, игра была и по моментам, и по броскам равной. Но, к сожалению, индивидуальная ошибка плюс хорошая реализация большинства соперником сыграли роль.

У нас штанги, чуть точнее были бы и могло все сложиться иначе. Крупный счет, но по самоотдаче, работе и командным действиям нет претензий к ребятам. Да, были небольшие ошибки, но они всегда есть и будут.

Мы разбираем любую игру, показываем все ребятам, указываем. Но пока что-то не получается, не движемся мы в нужном направлении. Надеюсь, все исправим, я уверен, что все будет нормально.

Перетряхивать состав? Не буду играть в «Угадай мелодию», глобальных перестановок не будет. Должны хоккеисты притираться к определенным партнерам, чувствовать спинным мозгом друг друга. Не думаю, что вот эти шарахания, постоянная ротация приведут к чему-то хорошему. У меня полное доверие к ребятам, я уверен, что мы вытащим и этот сезон», – сказал тренер «Нефтехимика».

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