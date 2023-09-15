Леонтьев о 2:4 от «Автомобилиста»: «Нефтехимик» достойно сражался, но этого оказалось мало»

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев оценил поражение «Нефтехимика» от «Автомобилиста» (2:4) в КХЛ.

«Соперник очень мощно начал, очень здорово реализовал моменты. Тяжело было отыгрываться, у нас было немало голевых ситуаций, когда могли переломить ход матча, но, к сожалению, не реализовали выгодные возможности. Достойно сражались, но этого оказалось мало. 

Как готовились ко второму матчу за три дня? Никакой специфики нет, к каждому сопернику готовишься основательно. Мы разобрали прошлый матч, подготовились, в играх плей-офф то же самое, когда через день матчи», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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