Леонтьев о 2:4 от «Автомобилиста»: «Нефтехимик» достойно сражался, но этого оказалось мало»

Олег Леонтьев оценил поражение «Нефтехимика» от «Автомобилиста» (2:4) в КХЛ.

«Соперник очень мощно начал, очень здорово реализовал моменты. Тяжело было отыгрываться, у нас было немало голевых ситуаций, когда могли переломить ход матча, но, к сожалению, не реализовали выгодные возможности. Достойно сражались, но этого оказалось мало.

Как готовились ко второму матчу за три дня? Никакой специфики нет, к каждому сопернику готовишься основательно. Мы разобрали прошлый матч, подготовились, в играх плей-офф то же самое, когда через день матчи», – сказал главный тренер « ».