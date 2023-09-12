Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак» был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»

Теги СКА Спартак КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Валентин Зыков Арсений Грицюк Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что «Спартак» был свежее СКА.

СКА уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для питерцев.

– Почему у команды не получились два первых периода? Ребята перегорели?

– Много ребят, которые вообще не играли в этом сезоне. Мы сегодня пошли на риск.

У нас нет возможности вводить их через тренировки – они должны играть, это наши лидеры. Если не давать им играть, то команду не построить. Мы будем ее создавать с учетом будущих игр и всего сезона.

У нас долгий путь. Мы проходим сложный период, но команда держит удар. У нас она сильная, и ребята все прекрасно понимают.

Причин много. Сегодня здорово сыграл наш вратарь. Он держал нас в игре. Здорово сыграл соперник. Надо поблагодарить «Спартак» – была хорошая для нас игра.

Соперник здорово оборонялся. Мы просто должны действовать по нашей системе, выполнять установку. Ребята сами понимают, что они выполнили ее только в третьем периоде.

Да, много новых хоккеистов, которые ищут свою игру. Грицюк, Бардаков, Зыков провели первый матч в сезоне. Сеня Коромыслов зашел после того, как Педан получил тяжелейшую травму. Они хорошо сыграли – бились за команду.

У поражения всегда много причин – это детали. Первый гол – на пятаке шайба была на крюке у Гальченюка, но Алекс ее не выбросил, второй гол – рикошет от нашего игрока. Хоккей – игра ошибок. Надо больше забивать. Будем над этим работать.

Да, соперник сегодня был свежее, но такой у нас календарь. Сыграли на выезде, потеряли много сил.

Сейчас будем возвращать кондиции через матчи. Впереди три матча дома – обязаны победить в них. Будем работать вместе. Все через работу.

– Кажется, что команда выглядит тяжеловато. Предсезонка еще не отпустила ноги?

– Здесь усталость наложилась на другую усталость. Мы были на выезде – четыре игры подряд с перелетами.

В прошлом сезоне начинали дома – это совершенно другой график. Такое вносит коррективы.

Вы видите этот эффект и у других команд. Те, которые начинали на выезде, провели четыре матча – у них тоже тяжелые ноги. Это физиология. Но это не оправдание сегодняшнего результата.

Мы же здорово сыграли в третьем периоде. Не ищем оправданий – будем только добавлять.

Команда в следующем матче будет выглядеть физически намного сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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29 комментариев

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Кот24
Причина одна - у команды во главе стоит Клоун
+56
0
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greedy
Роман Борисович, нужно что-то свежее. Над этими причитаниями нам даже шутить тяжело.
+31
0
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Ринат Галяутдинов
Бла-бла-бла-бла..
+14
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Витольд Бубеный
Ответ Кот24
Причина одна - у команды во главе стоит Клоун
Посмотревший 800 игр
+11
0
+11
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Ruscello
Демидов две минуты поиграл, ну норм.) Мичков, собственно, по такому стилю Ротенбергу и не нужен. Поборолись за шайбу, выиграли, бросили -вот и вся система.
+8
0
+8
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цэсемьэр
я так и не понял, у него много ребят которые вообще не играли в сезоне или они усталые приехали с выезда?
кстати, кто видел, СКА на двух самолетах летает или на одном?🤣
+8
0
+8
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Ярик01
Много ребят, которые вообще не играли в этом сезоне.
Они и устали в перелетах?
+7
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+7
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Кот24
Ответ Витольд Бубеный
Посмотревший 800 игр
Как же вы так принижаете его заслуги? Уже больше, как минимум 900, что он зря на лавке весь прошлый сезон простоял? Он же все впитывал, смотрел. Наверно, уже даже, что-то понять смог. Так ещё чуть-чуть и как поразит нас, своими недюжинными тренерскими способностями!
+6
0
+6
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antineutrino
половина команды играла плохо, потому что давно не играли и не в тонусе, другая половина играла плохо потому что играли 4 игры подряд и устали
+5
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Bob_Kolomb
Судя от интервью Ротенберга, СКА всё лето играли в каком-то серьёзном турнире, а все остальные команды спокойно себе отдыхали и размеренно готовились к сезону КХЛ. Иначе не объяснить почему кроме него никто не жалуется на усталость
+4
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бык бенни
У Магнитки особенно....
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ИглесиасХулио
Команде необходим тренер, а не актер, что будет визжать и интервью давать. Хоть кто то, но чуть больше тебя разбирающийся в хоккее
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Anti S
народные пословицы, комментирующие такие оправдания:
Не по Сеньке шапка
Всяк сверчок знай свой шесток
Плохому танцору и яйца мешают
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Евгений Кузнецов
И всё-таки "усталость" и "4 игры".
Хоть бы уже новые отмазки нашёл что-ли 🤡🤡🤡
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Михаил Мочалов
Систематический системный сбой системы, ничего-ничего, СКА точно будет в плэй-офф, Роман спокоен)
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Евгений Исаев
Может в СКА нужен тренер?
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карабашка
Может плавят Ромку?
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слесарь Гавриленко
"..Хоккей – игра ошибок"
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SP M
Может они на выезды на велосипедах гоняют?
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Александр Васильев
КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ!!!
у тебя в игре 5 на 3 игроки передачу принять не могут на 5м !!!
какое в задницу терпение? ты выгнал основу и набрал колхоз!
а если завтра в Ледовый народ перестанет ходить, кому будешь объяснять свои постоянные провалы, дяде???
так он выпорет тебя ремнём и сними свою еврейскую троечку, уже выбешивает, ты же не приказчик в лабазе по пошиву платья
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Why always me?!
В прошлом году Рябыкин в Авангарде начинал сезон с 12 матчевой выездной серии. Неудачно, уволили. Болельщики до сих пор это за оправдание не принимают. А тут Рома 4 матча на выезде сыграл и уже календарь не тот.
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личные рекорды это не хоккей
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Ответ SP M
Может они на выезды на велосипедах гоняют?
они в самолете живут, вот и после игры опять в самолет спать поехали, а там ноги затекают
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Фланец
Нужен рычаг!
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Александр Васильев
Ответ Anti S
народные пословицы, комментирующие такие оправдания: Не по Сеньке шапка Всяк сверчок знай свой шесток Плохому танцору и яйца мешают
тяжела шапка Мономаха
на чужой огород не разевай рот!
малчик подумал, что можно, как и в Правительстве, но там все провалы расписываются на всех, а тут ты конкретно один стоишь без штанов и весь в повидле(
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Евгений Исаев
Ответ Кот24
Как же вы так принижаете его заслуги? Уже больше, как минимум 900, что он зря на лавке весь прошлый сезон простоял? Он же все впитывал, смотрел. Наверно, уже даже, что-то понять смог. Так ещё чуть-чуть и как поразит нас, своими недюжинными тренерскими способностями!
800 игр НХЛ и 100 игр КХЛ... Полжизни у экрана))))
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