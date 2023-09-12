Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак» был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»

Роман Ротенберг заявил, что «Спартак» был свежее СКА.

СКА уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата . Это третье поражение подряд для питерцев.

– Почему у команды не получились два первых периода? Ребята перегорели?

– Много ребят, которые вообще не играли в этом сезоне. Мы сегодня пошли на риск.

У нас нет возможности вводить их через тренировки – они должны играть, это наши лидеры. Если не давать им играть, то команду не построить. Мы будем ее создавать с учетом будущих игр и всего сезона.

У нас долгий путь. Мы проходим сложный период, но команда держит удар. У нас она сильная, и ребята все прекрасно понимают.

Причин много. Сегодня здорово сыграл наш вратарь. Он держал нас в игре. Здорово сыграл соперник. Надо поблагодарить « » – была хорошая для нас игра.

Соперник здорово оборонялся. Мы просто должны действовать по нашей системе, выполнять установку. Ребята сами понимают, что они выполнили ее только в третьем периоде.

Да, много новых хоккеистов, которые ищут свою игру. Грицюк, Бардаков, Зыков провели первый матч в сезоне. Сеня Коромыслов зашел после того, как Педан получил тяжелейшую травму. Они хорошо сыграли – бились за команду.

У поражения всегда много причин – это детали. Первый гол – на пятаке шайба была на крюке у Гальченюка, но Алекс ее не выбросил, второй гол – рикошет от нашего игрока. Хоккей – игра ошибок. Надо больше забивать. Будем над этим работать.

Да, соперник сегодня был свежее, но такой у нас календарь. Сыграли на выезде, потеряли много сил.

Сейчас будем возвращать кондиции через матчи. Впереди три матча дома – обязаны победить в них. Будем работать вместе. Все через работу.

– Кажется, что команда выглядит тяжеловато. Предсезонка еще не отпустила ноги?

– Здесь усталость наложилась на другую усталость. Мы были на выезде – четыре игры подряд с перелетами.

В прошлом сезоне начинали дома – это совершенно другой график. Такое вносит коррективы.

Вы видите этот эффект и у других команд. Те, которые начинали на выезде, провели четыре матча – у них тоже тяжелые ноги. Это физиология. Но это не оправдание сегодняшнего результата.

Мы же здорово сыграли в третьем периоде. Не ищем оправданий – будем только добавлять.

Команда в следующем матче будет выглядеть физически намного сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.