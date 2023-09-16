Камалов о 4 поражениях СКА подряд: «Никакой паники нет. Думаю, в следующей игре все получится»

Никита Камалов подвел итоги матча СКА против «Динамо» (1:3).

Это четвертое поражение подряд для питерцев.

– У нас не получилось реализовать свои моменты. Их было достаточно, но реализация пока хромает. Я думаю, в следующей игре у нас все получится и мы выиграем.

– Эта игра с « » по характеру как-то отличалась от той, что была в начале сентября в Москве?

– Нет. Примерно такая же игра, обоюдоострая. У обеих команд хорошая атака, но в этот раз у нас были ненужные удаления и, опять же, не реализовали свои моменты.

Но отмечу, что в сравнении с прошлым матчем, у нас стала получаться своя игра. Осталось забить. Думаю, это все придет к ближайшей игре.

– Много новичков в команде. Понятное дело, что нужно время на сыгранность, адаптацию. Как внутри команды происходит этот процесс налаживания игровых связей?

– У нас собрался прекрасный коллектив. Да, новых ребят много, но все они влились в коллектив. Мы одно целое. У нас нет никакого разделения на новеньких и старых, мы одна команда. Чемпионат уже идет, мы все это летом прошли, поэтому нет никаких вопросов.

– Ваш принципиальный соперник в чемпионате, ЦСКА, на старте чемпионата тоже не радует результатами. У грандов случился кризис?

– Думаю, ничего страшного в этом нет. Бывало, я проигрывал и не пять игр кряду – даже больше. И со СКА мы в позапрошлом сезоне проигрывали сколько-то игр подряд.

Никакой паники нет – это рабочий процесс, это игра. Мы выходим отдельно на каждую игру и для нас важна следующая игра, – сказал защитник СКА Камалов.