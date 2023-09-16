Кросби об игре в звене с Макдэвидом за сборную Канады: «Я готов сыграть как в центре, так и на фланге»

Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею Кубок мира олимпийский хоккейный турнир Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби высказался о возможности сыграть в звене с Коннором Макдэвидом.

Кросби и Макдэвид еще не играли вместе за сборную Канады.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

В 2018 и 2022 годах НХЛ отказывалась от участия в олимпийских турнирах.

– Очень жаль, что какое-то время ничего не получалось, но, похоже, это может измениться. Это было бы потрясающе.

– Вы оба центры. Кто будет играть на фланге?

– Я пойду туда (смеется). Без проблем. Послушайте, я катался с ним и играл на обеих позициях, так что, думаю, я в любом случае готов играть как в центре, так и на фланге, что бы он ни выбрал, – сказал канадский нападающий «Питтсбурга» Кросби.

Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

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2 комментария

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Oleg Olegov
Какая вам разница в каких сочетаниях влетать от ромкиной России-25?
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