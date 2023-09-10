Вячеслав Козлов о лучшем игроке современности: «Я бы назвал Кросби»

Вячеслав Козлов считает Сидни Кросби лучшим игроком современности.

– Назовите лучшего игрока, против которого вы играли.

– .

– У кого самый сильный бросок?

– .

– Лучший защитник?

– Слава Фетисов. Я против него вообще не играл, но по тому, что видел, могу сказать, что у него была бы еще более великолепная карьера в , если бы он уехал раньше.

– Лучший игрок современности?

– Я бы назвал Кросби.

– Лучший игрок ?

– , – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо».