Вячеслав Козлов о лучшем игроке современности: «Я бы назвал Кросби»

Теги Ак Барс Питтсбург Вячеслав Фетисов Сидни Кросби Вячеслав Козлов Александр Радулов НХЛ Эл Макиннис Патрик Руа КХЛ Хоккей

Вячеслав Козлов считает Сидни Кросби лучшим игроком современности.

– Назовите лучшего игрока, против которого вы играли.

– Патрик Руа.

– У кого самый сильный бросок?

Эл Макиннис.

– Лучший защитник?

– Слава Фетисов. Я против него вообще не играл, но по тому, что видел, могу сказать, что у него была бы еще более великолепная карьера в НХЛ, если бы он уехал раньше.

– Лучший игрок современности?

– Я бы назвал Кросби.

– Лучший игрок КХЛ?

– Радулов, – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо».

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5 комментариев

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Волк16
Ответ Hitgoe Himgob
Макиннис щёлкал как сумасшедший конечно. Бедные вратари
да нет, все хоккеисты очень богатые)
+6
-4
+2
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Hitgoe Himgob
Макиннис щёлкал как сумасшедший конечно. Бедные вратари
+2
-1
+1
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Антон Якимцев
За признание Руа спасибо кстати)
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Антон Якимцев
Ответ Hitgoe Himgob
Макиннис щёлкал как сумасшедший конечно. Бедные вратари
Вратари-то ладно, он же в полевых попадал по пути.
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Сергей Орлов
Ответ Hitgoe Himgob
Макиннис щёлкал как сумасшедший конечно. Бедные вратари
Из современных разве что Уэбер по силе. Но Макиннис гораздо техничнее.
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