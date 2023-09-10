Вячеслав Козлов о лучшем игроке современности: «Я бы назвал Кросби»
Вячеслав Козлов считает Сидни Кросби лучшим игроком современности.
– Назовите лучшего игрока, против которого вы играли.
– Патрик Руа.
– У кого самый сильный бросок?
– Эл Макиннис.
– Лучший защитник?
– Слава Фетисов. Я против него вообще не играл, но по тому, что видел, могу сказать, что у него была бы еще более великолепная карьера в НХЛ, если бы он уехал раньше.
– Лучший игрок современности?
– Я бы назвал Кросби.
– Лучший игрок КХЛ?
– Радулов, – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо».
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