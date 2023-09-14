Евгений Тимкин: «Меня именно Назаров раскрыл. И Панарина с Анисиным он сделал, думаю. Умеет терпеть молодых»

Теги Витязь драки Михаил Анисин Андрей Назаров КХЛ Тревор Гиллис Евгений Тимкин Джереми Яблонски Артемий Панарин Хоккей

Евгений Тимкин сказал, что Андрей Назаров хорошо работает с молодежью.

– Вы играли в «Витязе» тафгайских времен. Как вообще воспринимали перформансы канадских бойцов?

– Они же сюда приезжали именно для этого. Я воспринимал нормально, потому что я играл в этой команде. Может, какие-то клубы воспринимали это не очень, потому что им доставалось. А так, они очень добрые и классные ребята, ничего плохого не могу сказать про них. Джереми Яблонски – просто человечище, очень много хороших и полезных вещей мне подсказал в быту. Тот же Тревор Гиллис – отличный парень, позитивный веселый. Конечно, они просто выполняли свою работу, они никакие не отморозки в жизни.

– Вы наверняка благодарны тому «Витязю»? Мне кажется, именно тогда в КХЛ в вас увидели талантливого хоккеиста.

– Полностью согласен. Именно Андрей Викторович Назаров меня раскрыл. Я ему благодарен за доверие, за терпение, ведь поначалу у меня многое не получалось. Я почувствовал доверие и потом раскрылся. Я ему очень благодарен, не каждый тренер терпел бы столько.

– А еще в той команде засияли Михаил Анисин, Артемий Панарин

– Да, это был «Витязь» молодых талантов. Думаю, что Назаров и этих парней сделал, так же, как и меня. Он умеет терпеть молодых.

Если его воспринимать нормально, прислушиваться к нему, то тогда он будет терпеть. А вот если воспринимать в штыки, то извините, – сказал форвард «Салавата». 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
раскрыл вокальные данные анисина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Тepпила Нaз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий