Евгений Тимкин: «Меня именно Назаров раскрыл. И Панарина с Анисиным он сделал, думаю. Умеет терпеть молодых»

Евгений Тимкин сказал, что Андрей Назаров хорошо работает с молодежью.

– Вы играли в « » тафгайских времен. Как вообще воспринимали перформансы канадских бойцов?

– Они же сюда приезжали именно для этого. Я воспринимал нормально, потому что я играл в этой команде. Может, какие-то клубы воспринимали это не очень, потому что им доставалось. А так, они очень добрые и классные ребята, ничего плохого не могу сказать про них. – просто человечище, очень много хороших и полезных вещей мне подсказал в быту. Тот же – отличный парень, позитивный веселый. Конечно, они просто выполняли свою работу, они никакие не отморозки в жизни.

– Вы наверняка благодарны тому «Витязю»? Мне кажется, именно тогда в в вас увидели талантливого хоккеиста.

– Полностью согласен. Именно Андрей Викторович Назаров меня раскрыл. Я ему благодарен за доверие, за терпение, ведь поначалу у меня многое не получалось. Я почувствовал доверие и потом раскрылся. Я ему очень благодарен, не каждый тренер терпел бы столько.

– А еще в той команде засияли Михаил Анисин, …

– Да, это был «Витязь» молодых талантов. Думаю, что Назаров и этих парней сделал, так же, как и меня. Он умеет терпеть молодых.

Если его воспринимать нормально, прислушиваться к нему, то тогда он будет терпеть. А вот если воспринимать в штыки, то извините, – сказал форвард «Салавата».