Комментатор «КХЛ ТВ» Божко признан лучшим в матче с «Торпедо». Он получил 59% голосов болельщиков «Куньлуня»

Теги болельщики телевидение Дмитрий Федоров КХЛ Артем Божко КХЛ ТВ Андрей Юртаев Куньлунь Ред Стар Мэтт Джарасик Глеб Никитин Хоккей

Болельщики «Куньлуня» признали комментатора «КХЛ ТВ» лучшим в матче с «Торпедо».

Вчера глава Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2). Глеб Никитин написал в телеграме: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться».

На игре работал комментатор Артем Божко. «Куньлунь» включил его в голосование по выбору лучшего игрока матча («Артем Божко. Откровенно страдал за «Куньлунь»). Он получил 59% голосов (618). Второе место занял вратарь Мэтт Джарасик (26%, 277 голосов).

«1. Любой из наших ребят был достоин и номинации, и звания лучшего игрока матча. Мы отдали все силы в матче с лучшей командой КХЛ прямо сейчас, были близки к победе, по самоотдаче вопросов нет, а ошибки бывают у всех. Среди игроков «Куньлунь Ред Стар» лучшим вы признали Джуса.

2. Мы бесконечно признательны всем российским журналистам – пишущим, комментирующим, создающим контент – за то внимание, которое имеет в России наша китайская команда с американскими игроками в составе.

Критикуют нас или хвалят, мы признательны за каждое мнение о нашей команде – спортивная пресса в России свое дело знает, все вместе мы создаем ежедневный хоккейный продукт, и нам особенно радостно быть не на обочине этого уникального шоу.

Отдельных слов благодарности заслуживает творческая бригада «КХЛ ТВ», где работают беспристрастные профессионалы своего дела, которые держат высокий корпоративный уровень. Нам может быть неприятно слышать что-то в эфире о себе, но что мы знаем о «КХЛ ТВ» – коллеги никогда не превратят комментарий федерального масштаба в комментарий региональный.

Дмитрий Федоров, нынешний тренер молодежки волжан, проделал фантастическую работу на главном хоккейном канале страны в предыдущие годы.

3. Мы словами не разбрасываемся и из игр играем только в хоккей – Андрей Юртаев не даст соврать. Мы дали вам выбрать лучшего в матче с «Торпедо» – и вы свой выбор сделали. Артем Божко набрал наибольшее количество голосов и выиграл голосование среди болельщиков!» – говорится в сообщении «Куньлуня».

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4 комментария

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Hgg Hhg
Подкололи смачно))
+6
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+6
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Krypton92
Никитину лучше молчать и не высовываться
+2
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+2
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Андрей Габдрахманов
Норм был комментатор)
+1
0
+1
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serov1
Божко в первую очередь болельщик одного "великого" тренера! Цитата прошлого года: "Ротенберг – далеко не чужой человек для нашего хоккея, постоянно был в системе российского хоккея. Когда смотришь столько хоккея, анализируешь, волей-неволей начинаешь применять полученные навыки на практике."
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