Артюхин о драках в КХЛ: «Мало пока боев, ушло поколение. Все стараются играть аккуратно, какого-то «месива» не видел»

Евгений Артюхин высказался о малом количестве драк в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мало пока событий, связанных с боями, каких-то запоминающихся драк я не увидел. Ушло поколение ребят, которые часто сбрасывали перчатки. В принципе, крупных, здоровых игроков в нашем хоккее осталось мало. Все стараются играть аккуратно. Может, сейчас начало чемпионата, и такого накала нет. Играли «Ак Барс» с «Куньлунем», драки были, но какого-то «месива» я там не увидел.

– Вас расстраивает, что мало кулачных боев на льду?

– Нет, я вообще спокойно отношусь к этому. И, когда играл, сам никогда не был зачинщиком боев. Всегда говорил: это не часть моей игры. Но болельщикам нравится. Это все должно быть в меру, в нужный момент, в правильное время. Постоять за партнера или еще что-то. Драки – элемент игры. Нельзя просто так взять и начать драться. И штрафы есть и так далее. Хотя сейчас правила поменяли, за то, что сбрасывают перчатки, удалений не дают, все равно тут надо все с умом делать.

– Такого, когда с первым вбрасыванием игроки скидывали перчатки и начинали мутузить соперников, как делали ребята из « », уже не будет?

– Ну да, это что-то из прежних времен. Назаров любил такое шоу устроить. Но совсем драки не исчезнут. Как без них? Хоккей этим отличается от других игровых видов спорта, что тут есть драки, силовая борьба. Жесткий вид спорта. Столкновения, стычки – без этого никуда. Но сейчас все «вкатываются» в сезон и этими делами не увлекаются, – сказал бывший игрок клубов .

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»