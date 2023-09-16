Грицюк о том, почему СКА три матча подряд не забивает в равных составах: «Чуть-чуть передерживаем шайбу, бросаем не столько, сколько требуется»

Арсений Грицюк высказался о том, что СКА не забивает в равных составах.

СКА проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

«Почему три матча подряд не можем забить в равных составах? Наверное, чуть-чуть передерживаем шайбу, бросаем не столько, сколько требуется. Каждый хочет сыграть на партнера. Тренеры говорят, что каждому нужно брать ответственность на себя.

У меня бывают моменты, когда хочется отдать. Кажется, что игрок открыт, но последний пас не проходит, идут обрезы. Где-то нужно сыграть попроще, пока у нас не идет результат.

Стоит больше сыграть на ворота, забить больше грязных, черновых голов, которые копаются на пятаке – добивания, рикошеты. Это принесет нам игру.

Чего не хватает, чтобы победить? Для меня это вторая игра, но я смотрел за командой. Если проигрываем, значит, не хватает всего, над всем надо работать. Это путь, который мы должны пройти, перебороть все вместе единым кулаком», – сказал нападающий СКА Грицюк.

Грицюк забил первый гол за СКА в матче против «Динамо»

СКА забил 11 голов в 6 матчах – меньше лишь у трех команд КХЛ. Клуб в межсезонье приобрел Грицюка, Толчинского, Лайпсика, Кадейкина, Гальченюка и Алистрова