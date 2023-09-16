Давыдов о «Динамо»: «Победы над ЦСКА и СКА – прививка уверенности. Но эйфории быть не должно»

Виталий Давыдов высказался о лидерстве московского «Динамо» на Западе в КХЛ.

– Победив СКА, московское « » вышло на первое место в Западной конференции.

– Мне нравится, что родная команда прибавляет с каждым матчем. Победить за два дня двух главных фаворитов нашей конференции – и ЦСКА, и СКА – это большое дело. Можно сказать, прививка уверенности для команды.

– За счет чего одержаны эти победы?

– Заметил, что на СКА и ЦСКА нашей команде никогда не нужно настраиваться, с этими соперниками все четыре пятерки «Динамо» играют ответственно, на максимуме. Никакого сравнения, например, с недавним матчем с «Магниткой», на молодежь которой особого настроя не увидел.

Кстати, СКА мы уступили в первом матче чемпионата, в родных стенах. Поэтому реванш особенно важен.

Видно, что штаб Кудашова работает, каждый на своем участке. Прибавляют и хоккеисты. Пока нет нареканий к группе легионеров, они ведут за собой.

Те же слова могу сказать про форварда Гусева, защитника Пыленкова, многих других. С каждым матчем добавляет силовик Джиошвили, это хорошее открытие внутри нашей клубной системы.

Впереди пара дней отдыха и матч со «Спартаком». Если красно-белые станут для нас таким же серьезным раздражителем, как СКА и ЦСКА, то все будет в порядке. После такого сильного грома с армиями у нас не должно быть тишины со «Спартаком»!

– Ваш прогноз на развитие динамовского сезона.

– Нужно идти планомерно и ответственно по дистанции чемпионата. И год назад, и два к весне нам не удавалось прибавлять, а ведь это самое главное. Поэтому никакой эйфории после побед над СКА и быть не должно. Но уверенности, что «Динамо» на правильном пути, они добавили, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.