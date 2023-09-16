Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Полностью игра СКА, но помешали удаления. Укрепляем иммунитет и командный дух – не проходили сложности в прошлом сезоне»

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА укрепляет иммунитет и командный дух.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Энергетика во дворце была одной из лучших за последнее время. Благодарны всем болельщикам – в унисон поддерживали команду.

У нас было очень хорошее начало. Возвращается энергия команды. Ребята, которые восстановились после травм, начинают набирать игровой тонус.

У Грицюка уже второй матч, у Фальковского первый. Да, есть ошибки.

Если честно посмотреть на ситуацию – игра была полностью нашей, но опять помешали удаления. Тут нам нужно исправляться – убирать удаления.

У команды есть прогресс. За последние два сезона мы выиграли большинство встреч с «Динамо». Это серьезный соперник, поздравляю их с победой.

Нам надо готовиться к следующему матчу, переламывать эту серию. В прошлом сезоне у нас сложности появились только к пятой игре плей-офф. Плюс было несколько тяжелых матчей в регулярке. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов.

Есть пример из прошлого сезона, когда наша команда не проходила такие сложности и не имела нужного иммунитета. Сейчас мы укрепляем наш иммунитет и командный дух.

У нас молодой коллектив, много ребят, которые только пришли в команду. Они все хотят выиграть, и от большого желания случаются удаления. Надо успокоиться, играть увереннее.

Обещаем, что в следующем матче выйдем с удвоенной энергией. Вы видели, что энергия возвращается. Команда показала другое движение.

Все впереди – всем надо набраться терпения, верить в команду, верить друг в друга и победить в следующем матче», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Если бы у Ротенберга от каждого предложения, в котором он несет чушь, рос бы нос как у Буратино, то у него за один сегодняшний вечер вырос бы Лахта-центр
+16
-2
+14
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amadeus_amadeus
Ответ Ебздрогыч
Если бы у Ротенберга от каждого предложения, в котором он несет чушь, рос бы нос как у Буратино, то у него за один сегодняшний вечер вырос бы Лахта-центр
Там Бурдж-Халифа уже))
+6
0
+6
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Ноу криминалити
Это все Гусев, опять пивка вдарил и забил. Куда смотрит ВАДА?
+5
0
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Джесси Пинкман
И ведь этот персонаж не уволится.
+2
0
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Михаил Качалов
Ответ Ноу криминалити
Это все Гусев, опять пивка вдарил и забил. Куда смотрит ВАДА?
Похоже Роман сам вдарил чего-то крепенького, весь вечер на всю Россию минералку хлебал
+2
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Михаил Качалов
Молодец, вот Рома даёт слово система, заменил на сложности, которые сам и создал.
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amadeus_amadeus
В прошлом году появились сложности только к пятой игре плей-офф?? Серьезно?
К 5 игре плей-офф счет в серии с Минском был 2-2
Его интервью реально нужно показать специалистам, все очень плохо
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Jeff Lebowski
СКА в этом матче не проиграл - он пришёл вторым!
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Anti S
Благодарные любители хоккея, пришли на спортс, отметить одного из самых системных тренеров РФ.
Автор этого коммента, также присоединяется к этому процессу и желает Роману продолжить начатое и не останавливаясь на достигнутых результатах двигаться дальше, на выход. не забывая при этом забрать с собой игрушечную поделку, которую он называет красной машинкой
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Jeff Lebowski
Ответ lock0000
Все правильно, а му с ора предпоследними
Right on the button, pal!
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lock0000
Ответ Jeff Lebowski
СКА в этом матче не проиграл - он пришёл вторым!
Все правильно, а му с ора предпоследними
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Запад-Восток
Блаженный
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Red Eye
Просто праздник какой-то!
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Crosby andrei
Плохому тренеру- удаления мешают.
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bold
Забыли выпить Кагоцел , забыл добавить Роман
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Персональные данные Номер 67327384
Да сделай уже Ротеберг AI для общения
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Britva111
Памятник Роману Борисовичу на новой арене !!
За самые невероятные отговорки,и весёлые минуты для нас)
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