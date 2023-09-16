Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Полностью игра СКА, но помешали удаления. Укрепляем иммунитет и командный дух – не проходили сложности в прошлом сезоне»
Роман Ротенберг заявил, что СКА укрепляет иммунитет и командный дух.
СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Энергетика во дворце была одной из лучших за последнее время. Благодарны всем болельщикам – в унисон поддерживали команду.
У нас было очень хорошее начало. Возвращается энергия команды. Ребята, которые восстановились после травм, начинают набирать игровой тонус.
У Грицюка уже второй матч, у Фальковского первый. Да, есть ошибки.
Если честно посмотреть на ситуацию – игра была полностью нашей, но опять помешали удаления. Тут нам нужно исправляться – убирать удаления.
У команды есть прогресс. За последние два сезона мы выиграли большинство встреч с «Динамо». Это серьезный соперник, поздравляю их с победой.
Нам надо готовиться к следующему матчу, переламывать эту серию. В прошлом сезоне у нас сложности появились только к пятой игре плей-офф. Плюс было несколько тяжелых матчей в регулярке. Лучше сейчас пройти эти сложности. Это вызов.
Есть пример из прошлого сезона, когда наша команда не проходила такие сложности и не имела нужного иммунитета. Сейчас мы укрепляем наш иммунитет и командный дух.
У нас молодой коллектив, много ребят, которые только пришли в команду. Они все хотят выиграть, и от большого желания случаются удаления. Надо успокоиться, играть увереннее.
Обещаем, что в следующем матче выйдем с удвоенной энергией. Вы видели, что энергия возвращается. Команда показала другое движение.
Все впереди – всем надо набраться терпения, верить в команду, верить друг в друга и победить в следующем матче», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише
К 5 игре плей-офф счет в серии с Минском был 2-2
Его интервью реально нужно показать специалистам, все очень плохо
Автор этого коммента, также присоединяется к этому процессу и желает Роману продолжить начатое и не останавливаясь на достигнутых результатах двигаться дальше, на выход. не забывая при этом забрать с собой игрушечную поделку, которую он называет красной машинкой
За самые невероятные отговорки,и весёлые минуты для нас)