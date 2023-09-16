Ротенберг о СКА: «Всегда будут люди, стремящиеся расшатать команду – не получится. В консерватории многие вещи подправили. Оркестр уже играет в унисон»

Роман Ротенберг заявил, что у людей не получится расшатать ситуацию в СКА.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата .

– Четвертое поражение подряд. В соцсетях много негатива… Что скажете болельщикам?

– Поражение всегда сирота. Всегда будут люди, которые стремятся расшатать нашу команду. Но не получится. У нас сильная команда.

Когда мы всех побеждали в прошлом году, эти же люди ничего хорошего про нас не писали. Мы должны просто побеждать, как в прошлом сезоне. Мы умеем это делать.

Мы вчера встречались с нашими болельщиками, которые ходят на матчи. Поговорили. Мы вместе проходим этот этап и вместе победим.

Я уже 15 лет в СКА. Случались разные ситуации. Даже когда мы брали Кубки Гагарина, были серии по 10 поражений подряд. Но потом команда выигрывала чемпионат.

Мы не согласны с этим поражением. Расстроены, что проигрываем. Никогда не довольны поражением. Но с точки зрения работы команды поражение бывает важнее победы.

Мы делаем выводы. У команды формируется иммунитет. Надо пройти эти сложности. А дальше будем доказывать работой.

В прошлом сезоне СКА 20 матчей подряд набирал очки. И эти люди ничего хорошего не писали. Пусть пишут, что хотят – это их право. У каждого есть право на свое мнение.

Мы пройдем этот этап вместе с нашими болельщиками. Вы видите, сколько у нас болельщиков на трибунах – 12 тысяч. Они приходят к нам на каждый матч. Проделана огромная работа.

Мы пройдем этот этап, еще раз встретимся с болельщиками, поговорим и вместе выйдем из этой ситуации. Будем работать в унисон, все вместе.

В консерватории многие вещи уже подправили. Оркестр уже играет в унисон, а результат придет. Вы это увидите уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише