Ротенберг о СКА: «Всегда будут люди, стремящиеся расшатать команду – не получится. В консерватории многие вещи подправили. Оркестр уже играет в унисон»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что у людей не получится расшатать ситуацию в СКА.

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Четвертое поражение подряд. В соцсетях много негатива… Что скажете болельщикам?

– Поражение всегда сирота. Всегда будут люди, которые стремятся расшатать нашу команду. Но не получится. У нас сильная команда.

Когда мы всех побеждали в прошлом году, эти же люди ничего хорошего про нас не писали. Мы должны просто побеждать, как в прошлом сезоне. Мы умеем это делать.

Мы вчера встречались с нашими болельщиками, которые ходят на матчи. Поговорили. Мы вместе проходим этот этап и вместе победим.

Я уже 15 лет в СКА. Случались разные ситуации. Даже когда мы брали Кубки Гагарина, были серии по 10 поражений подряд. Но потом команда выигрывала чемпионат.

Мы не согласны с этим поражением. Расстроены, что проигрываем. Никогда не довольны поражением. Но с точки зрения работы команды поражение бывает важнее победы.

Мы делаем выводы. У команды формируется иммунитет. Надо пройти эти сложности. А дальше будем доказывать работой.

В прошлом сезоне СКА 20 матчей подряд набирал очки. И эти люди ничего хорошего не писали. Пусть пишут, что хотят – это их право. У каждого есть право на свое мнение.

Мы пройдем этот этап вместе с нашими болельщиками. Вы видите, сколько у нас болельщиков на трибунах – 12 тысяч. Они приходят к нам на каждый матч. Проделана огромная работа.

Мы пройдем этот этап, еще раз встретимся с болельщиками, поговорим и вместе выйдем из этой ситуации. Будем работать в унисон, все вместе.

В консерватории многие вещи уже подправили. Оркестр уже играет в унисон, а результат придет. Вы это увидите уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

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19 комментариев

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amadeus_amadeus
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Ебздрогыч
Точно, это все англосаксы! Это они коварно составили расписание, чтобы игроки устали от перелетов на выездные матчи, а когда адаптировались и привыкли - подло подкинули домашние. Одно слово - враги!
+4
0
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Britva111
Ответ Михаил Никитов
Продолжайте, маэстро!
Скоро пару раз подряд победят.
Роман Борисович начнёт новый сказ
Чувствую весь год будет говорить больше чем делать)
+2
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Михаил Никитов
Продолжайте, маэстро!
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Евгений Аулин
Календарь. Динамо играло в гостях, а мы опять дома
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Tackleberry
Совсем плохой стал))
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Ебздрогыч
Чем отличается унисон от унитаза? В унитаз легче попасть.
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Павел павел
я чувствую скоро сборник цитат Мао будет отдыхать перед высказывания РР. и звание Великого Кормчего уверенно перейдет к нему
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феоктист мишкутенок
Продолжайте в том же духе!
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U
Роман, никого не слушайте. Вы все правильно делаете. В эти трудные времена всем нам не помешает немного старой доброй комедии абсурда.
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личные рекорды это не хоккей
пока только " Квартет" Крылова, " а вы друзья как не садитесь "
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svft
прям человек-оркестр, как Гена Ветров
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Кирилл Макаров
Да заберите кто-нибудь у него микрофон...
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ИглесиасХулио
Через пару матчей, складные игры на дальнем востоке, я уж молчу про силы, что покинут команду во время перелета. Посмотрим что скажет три
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Водяра
Нет времени на раскачку, санитары уже в пути.
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HockeyMan
Сколько бесполезной болтовни… и это тот ко начало сезона.
И если РБ столько болтает при поражениях, вы можете представить, сколько было бы высера, если бы СКА выигрывало?)))
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ИглесиасХулио
Интересно, а придет день, когда рр уйдет в отставку? Он ведь априори не должен потерпеть поражение за «рулем» ска. Наверно, когда батя поймет, что сын не тянет, отправит его в менеджмент клуба
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Ноу криминалити
Клятый Запад мешает Роману Борисовичу выигрывать матчи
Подослали этого уголовника Гальченюка и расшатывают ситуацию
Но, ребят, надо не бухтеть и заживем
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