Энди Андреофф: «Драк становится меньше, сейчас больше идет уклон на голы. Но не думаю, что хоккей стал намного мягче»

Энди Андреофф отметил, что драк в хоккее становится меньше.

– Если вбить в YouTube ваше имя, то он выдаст просто кучу драк. С какого возраста пошла такая тяга к потасовкам?

– (Смеется.) Да, там полно таких видео. Наверное, активно начал драться в юниорской лиге Онтарио. Сначала это было желанием защитить прежде всего себя. Чуть позже, когда стал чувствовать большую уверенность, начал вступаться за партнеров.

– В жизни вы менее взрывной и агрессивный?

– Нет-нет, в жизни я суперспокойный. Точно не такой агрессивный, как на льду.

– В юниорской лиге Квебека запретили драки. Нет ощущения, что хоккей становится более мягким?

– Драк становится меньше, и это факт. Но они были, есть и будут. Все равно есть силовые приемы, на которые нужно реагировать.

Конечно, сейчас больше идет уклон на забивание голов, потому что это нравится болельщикам. Однако не думаю, что хоккей стал намного мягче. Просто количество потасовок уменьшается из-за травм тех же тафгаев. Думаю, эта тенденция продолжится и в будущем, – сказал нападающий « » Андреофф.