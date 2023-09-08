Андреофф о болельщиках «Сибири»: «Я очарован фанатами. Они самые громкие в моей карьере, атмосфера на арене потрясающая»

Теги Сибирь болельщики КХЛ Арена-Сибирь Энди Андреофф Хоккей

Энди Андреофф назвал болельщиков «Сибири» самыми громкими в своей карьере.

Вчера новосибирский клуб провел первый матч на новой «Сибирь-Арене» против «Барыса» (1:0 Б). Игру посетили 10418 зрителей. 

«Игра получилась веселой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири», определенно, являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге.

Сегодня у нас были и броски, и добивания. Хоккей – такая игра, в которой нужно забивать. Но мне, несмотря на счет 0:0, не было скучно. Игра получилась интересной, с обоюдоострыми моментами.

Мне нравится в КХЛ. Бек и Мерфи во многом мне помогли. Партнеры по команде у меня отличные, я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной здесь», – сказал форвард новосибирцев. 

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