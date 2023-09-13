Немировски об 1:2 от «Амура»: «Сибирь» играет медленно, шайба не двигается, ужасное большинство. Недоволен некоторыми, не полностью доволен Андреоффом»

Теги Сибирь Амур Дэвид Немировски КХЛ Тэйлор Бек Энди Андреофф Антон Красоткин Никита Коротков Егор Аланов Хоккей

Дэвид Немировски заявил, что недоволен хоккеистами «Сибири».

«Сибирь» проиграла «Амуру» (1:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я думаю, все все видели. Первые два периода Красоткин выручал. И не первую игру уже. Третий период чуть лучше.

Очень медленно играем, шайба совсем не двигается. Большинство у нас ужасное. Очень обидно, будем делать много выводов. Очень недоволен некоторые хоккеистами.

Лед стал намного лучше. Это было фактором в первых играх. На тренировках и предсезонке парни по-другому играли в большинстве. Нельзя просто стоять на месте.

По тренировке казалось, что игроки после поражения от «Автомобилиста» меня услышали. По игре – нет. Я не считаю, что ошибкой было небольшое количество игр на предсезонке.

Коротков – очень быстрый, он создал сегодня много моментов. Бек последние недели почти не тренировался по медицинским причинам, немного уверенность потерял. Мы ждем его возвращение не прежний уровень. 

В качестве замены Мерфи у нас был Аланов. Он еще не привык к этой роли, но два дня тренировался с бригадой большинства. Еще попробуем Морозова. 

– С чем связаны удаления Андреоффа и Гордеева?

– Возможно, они не до конца знают правила. Гордееву нужно лучше играть, не надо прыгать.

В Америке на добивание свободно идут, в КХЛ немного иначе – это Андреоффу надо учитывать. Любой хоккеист будет с себя спрашивать, и Энди не исключение.

Пока не полностью довольны игрой Андреоффа в атаке, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

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2 комментария

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Славонычч
Увольнять его , балабола
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Александр_Ронни
Дэвид, не узнаю тебя и твою команду. Или пара побед подряд, в т.ч. над Ска и далее накатите потихоньку или до свидания тебе скажут 100%
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