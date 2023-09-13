Немировски об 1:2 от «Амура»: «Сибирь» играет медленно, шайба не двигается, ужасное большинство. Недоволен некоторыми, не полностью доволен Андреоффом»

Дэвид Немировски заявил, что недоволен хоккеистами «Сибири».

«Сибирь» проиграла «Амуру» (1:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я думаю, все все видели. Первые два периода Красоткин выручал. И не первую игру уже. Третий период чуть лучше.

Очень медленно играем, шайба совсем не двигается. Большинство у нас ужасное. Очень обидно, будем делать много выводов. Очень недоволен некоторые хоккеистами.

Лед стал намного лучше. Это было фактором в первых играх. На тренировках и предсезонке парни по-другому играли в большинстве. Нельзя просто стоять на месте.

По тренировке казалось, что игроки после поражения от «Автомобилиста» меня услышали. По игре – нет. Я не считаю, что ошибкой было небольшое количество игр на предсезонке.

Коротков – очень быстрый, он создал сегодня много моментов. Бек последние недели почти не тренировался по медицинским причинам, немного уверенность потерял. Мы ждем его возвращение не прежний уровень.

В качестве замены Мерфи у нас был Аланов. Он еще не привык к этой роли, но два дня тренировался с бригадой большинства. Еще попробуем Морозова.

– С чем связаны удаления Андреоффа и Гордеева?

– Возможно, они не до конца знают правила. Гордееву нужно лучше играть, не надо прыгать.

В Америке на добивание свободно идут, в КХЛ немного иначе – это Андреоффу надо учитывать. Любой хоккеист будет с себя спрашивать, и Энди не исключение.

Пока не полностью довольны игрой Андреоффа в атаке, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.