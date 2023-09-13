Немировски об 1:2 от «Амура»: «Сибирь» играет медленно, шайба не двигается, ужасное большинство. Недоволен некоторыми, не полностью доволен Андреоффом»
Дэвид Немировски заявил, что недоволен хоккеистами «Сибири».
«Сибирь» проиграла «Амуру» (1:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Я думаю, все все видели. Первые два периода Красоткин выручал. И не первую игру уже. Третий период чуть лучше.
Очень медленно играем, шайба совсем не двигается. Большинство у нас ужасное. Очень обидно, будем делать много выводов. Очень недоволен некоторые хоккеистами.
Лед стал намного лучше. Это было фактором в первых играх. На тренировках и предсезонке парни по-другому играли в большинстве. Нельзя просто стоять на месте.
По тренировке казалось, что игроки после поражения от «Автомобилиста» меня услышали. По игре – нет. Я не считаю, что ошибкой было небольшое количество игр на предсезонке.
Коротков – очень быстрый, он создал сегодня много моментов. Бек последние недели почти не тренировался по медицинским причинам, немного уверенность потерял. Мы ждем его возвращение не прежний уровень.
В качестве замены Мерфи у нас был Аланов. Он еще не привык к этой роли, но два дня тренировался с бригадой большинства. Еще попробуем Морозова.
– С чем связаны удаления Андреоффа и Гордеева?
– Возможно, они не до конца знают правила. Гордееву нужно лучше играть, не надо прыгать.
В Америке на добивание свободно идут, в КХЛ немного иначе – это Андреоффу надо учитывать. Любой хоккеист будет с себя спрашивать, и Энди не исключение.
Пока не полностью довольны игрой Андреоффа в атаке, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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