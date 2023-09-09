У Андреоффа 0 очков в 4 матчах сезона КХЛ. Форвард «Сибири» набрал «минус 3» и 4 минуты штрафа в игре с «Автомобилистом»

Теги Сибирь Автомобилист НХЛ АХЛ КХЛ Энди Андреофф Хоккей

Энди Андреофф не набрал ни одного очка в четырех играх сезона КХЛ.

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (1:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Канадский центрфорвард «Сибири» не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 3» и четырех минутах штрафа. Игровое время – 17:40. Статистика на вбрасываниях – 10 из 19 (52%).

В четырех играх на старте сезона Энди Андреофф не набрал ни одного очка при 9 бросках, полезности «минус 2» и среднем игровом времени 18:39.

В межсезонье нападающий перешел из фарм-клуба «Айлендерс» в «Сибирь» на зарплату 65 миллионов рублей в год.

4 комментария

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Кирилл Савиных
На данный момент выглядит пешеходом
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Under
то есть упоминание факта, что он пришёл из Айлендерс, по мнению автора и редакторов, достаточный повод, чтобы вешать тэг НХЛ?
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Bratsk Bruins
а за что 65 лямов? за игру в АХЛ?
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rusiks
у нас Прохоркин на 50 лямов сел, никакого показателя ни даёт, Энди хоть лицо кому-нибудь разбить может. -3 это чей расчёт?
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