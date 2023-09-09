У Андреоффа 0 очков в 4 матчах сезона КХЛ. Форвард «Сибири» набрал «минус 3» и 4 минуты штрафа в игре с «Автомобилистом»
Энди Андреофф не набрал ни одного очка в четырех играх сезона КХЛ.
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (1:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Канадский центрфорвард «Сибири» не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 3» и четырех минутах штрафа. Игровое время – 17:40. Статистика на вбрасываниях – 10 из 19 (52%).
В четырех играх на старте сезона Энди Андреофф не набрал ни одного очка при 9 бросках, полезности «минус 2» и среднем игровом времени 18:39.
В межсезонье нападающий перешел из фарм-клуба «Айлендерс» в «Сибирь» на зарплату 65 миллионов рублей в год.
4 комментария