У Андреоффа 0 очков в 4 матчах сезона КХЛ. Форвард «Сибири» набрал «минус 3» и 4 минуты штрафа в игре с «Автомобилистом»

Энди Андреофф не набрал ни одного очка в четырех играх сезона КХЛ.

«Сибирь» проиграла « » (1:6) в матче Фонбет чемпионата .

Канадский центрфорвард « » не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 3» и четырех минутах штрафа. Игровое время – 17:40. Статистика на вбрасываниях – 10 из 19 (52%).

В четырех играх на старте сезона Энди Андреофф не набрал ни одного очка при 9 бросках, полезности «минус 2» и среднем игровом времени 18:39.

В межсезонье нападающий перешел из фарм-клуба «Айлендерс» в «Сибирь» на зарплату 65 миллионов рублей в год.