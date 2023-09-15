Евгений Артюхин: «Ничего страшного в поражениях СКА нет. У них календарь на старте был тяжелый. Выводы нужно делать ближе к декабрю»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Динамо календарь Хоккей

Евгений Артюхин считает, что в поражениях СКА нет ничего страшного.

Клуб из Петербурга проиграл три из пяти матчей в сезоне и занимает десятое место в таблице Запада.

Сегодня СКА сыграет с «Динамо».

– Сейчас многие лидеры кувыркаются, ЦСКА тоже плохо начал сезон. Аутсайдеры, от которых никто ничего не ждал, наоборот, хорошо стартовали.

Ничего страшного в поражениях СКА нет. У них календарь на старте был тяжелый – четыре игры в гостях. В домашней игре со «Спартаком» сказались эмоции, нервы. Кто-то после травмы восстановился, кто-то под нагрузкой только вкатывается в сезоне.

Ну и состав команды сильно обновился. Ребятам надо время, чтобы сыграть и привыкнуть к требованиям новых тренеров.

– Панику вокруг СКА поднимать рано?

– Да, конечно. Выводы нужно делать ближе к декабрю – сейчас это бессмысленно. Картинка игры у армейцев есть, я это видел. В каких-то моментах не хватает везения.

– «Динамо» захочет взять у СКА реванш за поражение в Москве. Но и армейцам некуда отступать после трех поражений.

– Конечно, петербуржцам надо реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что «Динамо» сейчас на подъеме, ЦСКА обыграло в последнем матче. Будет интересный хоккей. СКА максимально настроен. Думаю, их рано закапывать, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

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9 комментариев

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Мэй Касахара
Календарь тяжелый, лёд неудачный, судейство необъективное, перелеты длинные. Хорошо хоть с тренером проблем нет)
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Machine Head
Когда Артюхина возьмете на жирный оклад ? Уже готовый новый сотрудник .
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Амфитрион
Ну что ж так поздно, Евгений? Уже куча ̶л̶и̶з̶о̶ж̶о̶п̶о̶, ну, то есть достойнейших людей высказалась! И кстати, а где ̶П̶о̶р̶т̶о̶с̶ ̶и̶ ̶А̶р̶а̶м̶и̶с̶ , ой, извиняюсь, Юдин и Назаров?
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Rudenzik
Бедняжки, надо их пожалеть и все игры в сезоне перенести в Питер
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oberkorn
Уже какой то завуалированый тендер начался, по приёму на работу в ска. Лизунс. Ру
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urloff
Я понимаю, что он прав и ситуация изменится в ска... но уж как хочется посмотреть, как декабрь превратится, в февраль и т д. в случае неудач
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Strannix
Выезд у них тяжёлый, чтобы они тогда говорили, если бы выезд на дальний восток был?
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RusVector
Подождем до декабря ! И посмотрим, какие там у тебя выводы были сделаны!
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Михаил Никитов
Адвокат дьявола
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