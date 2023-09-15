Евгений Артюхин: «Ничего страшного в поражениях СКА нет. У них календарь на старте был тяжелый. Выводы нужно делать ближе к декабрю»

Евгений Артюхин считает, что в поражениях СКА нет ничего страшного.

Клуб из Петербурга проиграл три из пяти матчей в сезоне и занимает десятое место в таблице Запада.

Сегодня СКА сыграет с « ».

– Сейчас многие лидеры кувыркаются, ЦСКА тоже плохо начал сезон. Аутсайдеры, от которых никто ничего не ждал, наоборот, хорошо стартовали.

Ничего страшного в поражениях СКА нет. У них календарь на старте был тяжелый – четыре игры в гостях. В домашней игре со «Спартаком» сказались эмоции, нервы. Кто-то после травмы восстановился, кто-то под нагрузкой только вкатывается в сезоне.

Ну и состав команды сильно обновился. Ребятам надо время, чтобы сыграть и привыкнуть к требованиям новых тренеров.

– Панику вокруг СКА поднимать рано?

– Да, конечно. Выводы нужно делать ближе к декабрю – сейчас это бессмысленно. Картинка игры у армейцев есть, я это видел. В каких-то моментах не хватает везения.

– «Динамо» захочет взять у СКА реванш за поражение в Москве. Но и армейцам некуда отступать после трех поражений.

– Конечно, петербуржцам надо реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что «Динамо» сейчас на подъеме, ЦСКА обыграло в последнем матче. Будет интересный хоккей. СКА максимально настроен. Думаю, их рано закапывать, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.