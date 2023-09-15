Иван Морозов: «У «Спартака» игроки лучше, чем у СКА. Нам нечего было бояться. Мы хорошо можем действовать в атаке»

Иван Морозов считает, что у «Спартака» игроки лучше, чем у СКА.

12 сентября клуб из Санкт-Петербурга уступил красно-белым в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3). 23-летний Морозов, ранее выступавший за , забросил вторую шайбу « ».

«До игры со СКА у нас был разговор с тренерский штабом о последних матчах. Эмоций в том общении не было – это был спортивный диалог. Мы и тренерский штаб понимали, что не могли так позволять себе играть в предыдущих матчах. В первые 10 минут мы постоянно проигрывали, пропускали, и от этого нам было сложнее действовать.

Нам нечего было бояться СКА. Я считаю, что у нас игроки лучше, чем у них, и мы хорошо можем действовать в атаке. У нас были проблемы в обороне, и мы постараемся эти проблемы убрать.

Та победа нам была нужна, это эмоции, так как СКА – один из лидеров предыдущего сезона, все настраиваются на эту команду», – сказал нападающий «Спартака» .

Вчера «Спартак» обыграл «Витязь» (4:1), одержав четвертую победу в шести матчах сезона.