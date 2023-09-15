Вайсфельд о старте «Торпедо»: «Впечатляюще. Не знаю, как у Ларионова получилось так раскрепостить игроков»

Леонид Вайсфельд оценил игру молодых хоккеистов «Торпедо» при Игоре Ларионове.

Клуб выиграл все 5 матчей сезона-2023/24. Команда тренера – единственная без поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Старт «Торпедо» – неожиданно и впечатляюще. Вот эти молодые хоккеисты в составе очень агрессивно и раскрепощенно играют. На данный момент не вижу даже команды, где так действуют, причем все. Например, есть условный , там , который травмирован сейчас, но он играет в такой манере. А здесь – все.

Может быть, это связано действительно с тем, что Ларионов так доверяет им. Я не знаю, как у него получилось вот так раскрепостить игроков, но это впечатляет.

Возможна ли просадка у «Торпедо»? Ключевое слово здесь «возможно». Конечно, возможно. Но смотрите, как получается. По составу у них команда слабее стала, чем в прошлом году. Это чисто теоретически. Но на практике, с моей точки зрения, она сильнее сейчас играет.

И самое главное, что меня больше всего впечатлило в «Торпедо», они очень хорошо играют в обороне. Все говорили, что у них такая веселая, атакующая и забивающая команда. Это все понятно, спору нет. Но они очень хорошо играют в защите.

Я комментировал игру со СКА. Питер очень хорошо играл, особенно в самом начале матча, но «Торпедо» очень хорошо оборонялось: без паники, спокойно, не отбрасывались вообще – только через пас. Даже объяснения не нахожу, как это у них получается.

Если «Торпедо» продолжит в том же духе, то изменят ли они устои в КХЛ? Если они действительно будут настолько успешными, то, естественно, тренды определяют политику других клубов. Я на подсознательном уровне не могу поверить, что они вот так весь чемпионат пройдут. Но и не удивлюсь, если они до конца чемпионата так будут играть», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

«Торпедо» Ларионова – лучшая команда прямо сейчас: лидирует без поражений и с хет-триками под группу ABBA