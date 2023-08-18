Конюшков о драфте: «Доволен, что меня выбрал «Монреаль». Они сказали: «Мы в тебя верим, надеемся, следим»

Богдан Конюшков высказался о том, что «Монреаль» выбрал его на драфте НХЛ.

Канадский клуб задрафтовал защитника «Торпедо» под общим 110-м номером в четвертом раунде.

– Контактируете с выбравшим вас на драфте НХЛ « »?

– Да, контактировали в том плане, что они выбрали меня и сразу позвонили. Была не слишком поздняя ночь, и я смотрел в тот момент драфт.

Они меня поздравили, сказали: «Мы в тебя верим, надеемся, следим и в необозримом будущем хотели бы, чтобы ты у нас играл, поэтому мы тебя взяли».

То есть контакт такой теплый был. Не скажу, что каждый день переписываемся, но и связь у нас есть.

– «Монреаль» и другие клубы проводили до драфта с вами какие-либо собеседования, интервью, которые достаточно распространены у них?

– Ну да, кроме «Монреаль Канадиенс» были еще клубы, с которыми мы разговаривали. Созванивались с их скаутами русскоговорящими.

Но я доволен, что меня выбрал «Монреаль».

– Часто клуб НХЛ дает советы задрафтованным легионерам по части подготовки, питания. «Монреаль» что-то подобное делает или доверяет как уважаемому за океаном человеку?

– Прямо такого не было, чтобы они мне говорили, как именно нужно сделать. Я думаю, что Игорь Николаевич на связи с генеральным менеджером. Он меня тоже поздравил и говорил, что они тоже надеются и верят в меня.

– Съездить в Монреаль пока не получилось за это лето?

– Да, пока не удалось. Виза – это такой тяжелый вопрос, долгий. Так что в этом году нет, не поехал.

– На следующее лето планируете поездку туда?

– До следующего лета долго и целый сезон. Я сейчас сфокусирован только на «Торпедо». У нас тут есть какие задачи решать, и лагерь – второстепенный вопрос, – сказал защитник «Торпедо» Конюшков.