Конюшков о концовке матча с «Куньлунем»: «Пошла откровенная грязь. Ребята – североамериканцы, это в их стиле»
Богдан Конюшков обвинил хоккеистов «Куньлуня» в грязной игре.
«Торпедо» обыграло китайский клуб (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Старался не думать о том, что я капитан в этом матче. В принципе, моя роль на площадке не изменилась. Добавилось только то, что я могу больше разговаривать с судьями.
Философия нашей команды такая, что не надо никому «пихать». В нашей команде все капитаны. У нас было пять игр, и во всех были разные капитаны. Думаю, вы еще не раз удивитесь в этом сезоне, как в этом матче, когда команду на лед вывел я.
Мы знали, что «Куньлунь Ред Стар» так будет играть, если будет проигрывать. Пошла откровенная грязь. Наверное, они не сумели совладать со своими эмоциями. Ребята – североамериканцы, это в их стиле. Уверен, что все следующие соперники «точат на нас зуб», воспринимают нас всерьез, и ни о какой недооценке речи не идет», – сказал защитник нижегородцев.
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