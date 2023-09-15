Конюшков о концовке матча с «Куньлунем»: «Пошла откровенная грязь. Ребята – североамериканцы, это в их стиле»

Теги Торпедо КХЛ Куньлунь Ред Стар Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков обвинил хоккеистов «Куньлуня» в грязной игре.

«Торпедо» обыграло китайский клуб (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Старался не думать о том, что я капитан в этом матче. В принципе, моя роль на площадке не изменилась. Добавилось только то, что я могу больше разговаривать с судьями.

Философия нашей команды такая, что не надо никому «пихать». В нашей команде все капитаны. У нас было пять игр, и во всех были разные капитаны. Думаю, вы еще не раз удивитесь в этом сезоне, как в этом матче, когда команду на лед вывел я.

Мы знали, что «Куньлунь Ред Стар» так будет играть, если будет проигрывать. Пошла откровенная грязь. Наверное, они не сумели совладать со своими эмоциями. Ребята – североамериканцы, это в их стиле. Уверен, что все следующие соперники «точат на нас зуб», воспринимают нас всерьез, и ни о какой недооценке речи не идет», – сказал защитник нижегородцев. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan91_AVS
Канадский стиль ведения игры, если не идёт игра по счёту, то в борьбе все средства хороши, попытались переломить ход матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий