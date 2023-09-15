Конюшков о концовке матча с «Куньлунем»: «Пошла откровенная грязь. Ребята – североамериканцы, это в их стиле»

Богдан Конюшков обвинил хоккеистов «Куньлуня» в грязной игре.

« » обыграло китайский клуб (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Старался не думать о том, что я капитан в этом матче. В принципе, моя роль на площадке не изменилась. Добавилось только то, что я могу больше разговаривать с судьями.

Философия нашей команды такая, что не надо никому «пихать». В нашей команде все капитаны. У нас было пять игр, и во всех были разные капитаны. Думаю, вы еще не раз удивитесь в этом сезоне, как в этом матче, когда команду на лед вывел я.

Мы знали, что « » так будет играть, если будет проигрывать. Пошла откровенная грязь. Наверное, они не сумели совладать со своими эмоциями. Ребята – североамериканцы, это в их стиле. Уверен, что все следующие соперники «точат на нас зуб», воспринимают нас всерьез, и ни о какой недооценке речи не идет», – сказал защитник нижегородцев.