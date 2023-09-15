«Я/Мы Артем Божко ❤️💛❤️💛». «Куньлунь» выразил поддержку комментатору «КХЛ ТВ», которого раскритиковал нижегородский губернатор

Теги Торпедо телевидение КХЛ Артем Божко КХЛ ТВ Куньлунь Ред Стар Глеб Никитин Хоккей

«Куньлунь» поддержал комментатора после критики от нижегородского губернатора.

Вчера глава Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунем» (5:2). 

Глеб Никитин написал в телеграме: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться».

На игре работал комментатор Артем Божко.

«Я/Мы Артем Божко ❤️💛❤️💛», – говорится в телеграм-канале китайского клуба. 

Кроме того, «Куньлунь» включил комментатора в голосование по выбору лучшего игрока матча («Артем Божко. Откровенно страдал за «Куньлунь»).

На текущий момент он лидирует с промежуточным результатом 43% (отдано 566 голосов).

 

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3 комментария

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Руслан Х
Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива.
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SupoStats
Артём видимо зарядил бабла на кунь лунь
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memphis
Все претензии губернатора на уровне подъездного алкаша. Очень похоже на то, что Никитину просто захотелось выпендриться. Особых знаний в хоккее нет, ну хоть комментатора пнет. И даже не подумал, что там простой человек свою работу делает.
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