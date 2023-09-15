«Я/Мы Артем Божко ❤️💛❤️💛». «Куньлунь» выразил поддержку комментатору «КХЛ ТВ», которого раскритиковал нижегородский губернатор

«Куньлунь» поддержал комментатора после критики от нижегородского губернатора.

Вчера глава Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между « » и « » (5:2).

Глеб Никитин написал в телеграме: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться».

На игре работал комментатор Артем Божко.

«Я/Мы Артем Божко ❤️💛❤️💛», – говорится в телеграм-канале китайского клуба.

Кроме того, «Куньлунь» включил комментатора в голосование по выбору лучшего игрока матча («Артем Божко. Откровенно страдал за «Куньлунь»).

На текущий момент он лидирует с промежуточным результатом 43% (отдано 566 голосов).