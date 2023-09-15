Агент Белоусова о контракте с «Сибирью»: «Договорились буквально за минуту. С Немировски у него будет возможность раскрепоститься и перезагрузиться»

Теги Сибирь Торпедо Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Шуми Бабаев Игорь Ларионов КХЛ Георгий Белоусов Чемпионат.com Хоккей

Агент Георгия Белоусова высказался о переходе форварда в «Сибирь».

«Решение о сотрудничестве с Георгием Белоусовым мы приняли через наших общих друзей. Георгий ждал одну команду, вторую… Ребята попросили, мы с Георгием встретились, все обсудили и договорились работать вместе. Мне понравился настрой Белоусова, те моменты, которые я в нем увидел.

Мы говорили с Георгием про тренеров. Его лучшие качества в сложившейся ситуации могут раскрыть Игорь Ларионов и Дэвид Немировски. В «Торпедо» сейчас много народу, там не было мест, а в «Сибири» место было.

Мне позвонил Фастовский и сказал, что в команде хотели бы видеть Белоусова. Все сразу срослось, мы договорились буквально за минуту. Было понимание, что у «Сибири» небольшие финансовые возможности, а Жоре нужно доказывать все своей игрой. У нас было два варианта, мы выбрали один.

Понимали, что у игрока с этим тренером будет возможность раскрепоститься и перезагрузиться», – сказал Шуми Бабаев.

«Сибирь» подписала Георгия Белоусова на год. Этот сезон будет 15-м в КХЛ для форварда

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