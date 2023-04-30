Бобков, Маттссон и Кормье покинули «Автомобилист». С Тарасовым расторгнут контракт без выплаты компенсации
Шесть хоккеистов ушли из «Автомобилиста».
Екатеринбургскую команду покинули вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли контракты.
Кроме того, по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым.
Также по истечению контракта свою работу в «Автомобилисте» завершил тренер вратарей Андрей Мезин.
Даниил Тарасов присоединился к команде по ходу минувшего чемпионата.
Один сезон в клубе провел Бобков, Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» на протяжении двух сезонов, Белоусов – пяти, а Василевский – восьми.
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