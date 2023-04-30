Бобков, Маттссон и Кормье покинули «Автомобилист». С Тарасовым расторгнут контракт без выплаты компенсации

Шесть хоккеистов ушли из «Автомобилиста».

Екатеринбургскую команду покинули вратари и , защитник , нападающие и Георгий Белоусов, у которых истекли контракты.

Кроме того, по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым.

Также по истечению контракта свою работу в « » завершил тренер вратарей Андрей Мезин.

Даниил Тарасов присоединился к команде по ходу минувшего чемпионата.

Один сезон в клубе провел Бобков, Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» на протяжении двух сезонов, Белоусов – пяти, а Василевский – восьми.