Бобков, Маттссон и Кормье покинули «Автомобилист». С Тарасовым расторгнут контракт без выплаты компенсации

Теги Автомобилист переходы Андрей Мезин КХЛ Георгий Белоусов Игорь Бобков Патрис Кормье Алексей Василевский Даниил Тарасов Юхан Маттссон Хоккей

Шесть хоккеистов ушли из «Автомобилиста».

Екатеринбургскую команду покинули вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли контракты.

Кроме того, по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым.

Также по истечению контракта свою работу в «Автомобилисте» завершил тренер вратарей Андрей Мезин.

Даниил Тарасов присоединился к команде по ходу минувшего чемпионата.

Один сезон в клубе провел Бобков, Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» на протяжении двух сезонов, Белоусов – пяти, а Василевский – восьми.

2 комментария

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fregat96
Да неужто дадут достойное игровое время Галкину? Да нее, не может быть!))
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chto s licom?
Ответ fregat96
Да неужто дадут достойное игровое время Галкину? Да нее, не может быть!))
ну это счастье какое то
0
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0
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