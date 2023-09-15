«Сибирь» подписала Георгия Белоусова на год. Этот сезон будет 15-м в КХЛ для форварда

Теги Сибирь Автомобилист переходы КХЛ Георгий Белоусов Хоккей

«Сибирь» подписала форварда Георгия Белоусова на год.

Этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ будет для 32-летнего нападающего 14-м в карьере. 

Ранее он выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Автомобилист» (в течение предыдущих 5 сезонов).

Всего в регулярных чемпионатах он провел 582 матча и набрал 246 (92+154) очков. В 22 играх Кубка Гагарина у него 9 (5+4) баллов. 

«Хоккеист присоединится к нам сегодня в Сочи 🙌🏻» – говорится в телеграм-канале новосибирцев. 

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