«Сибирь» подписала Георгия Белоусова на год. Этот сезон будет 15-м в КХЛ для форварда

«Сибирь» подписала форварда Георгия Белоусова на год.

Этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ будет для 32-летнего нападающего 14-м в карьере.

Ранее он выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и « » (в течение предыдущих 5 сезонов).

Всего в регулярных чемпионатах он провел 582 матча и набрал 246 (92+154) очков. В 22 играх Кубка Гагарина у него 9 (5+4) баллов.

«Хоккеист присоединится к нам сегодня в Сочи 🙌🏻» – говорится в телеграм-канале новосибирцев.