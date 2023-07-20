Александр Черных: «Потапов и Гончаров хотят перейти в команду, где смогут играть, а не сидеть в запасе»

Александр Черных высказался о будущем Георгия Белоусова, Алексея Потапова и Максима Гончарова.

В прошлом сезоне Белоусов выступал за «Автомобилист», Гончаров – за «Нефтехимик», Потапов – за «Трактор» и «Динамо».

– Какая сейчас ситуация с , и , которые пока находятся без команд?

– Мы спокойно ждем. Сейчас будут предсезонные турниры, и после них многие игроки будут востребованы. Пока просто разговариваем с клубами. Некоторые команды хотят подписать иностранцев, с кем-то не сходимся финансово.

– Была информация, что Белоусов может перейти в «Ладу».

– Предыдущее руководство «Лады» было заинтересовано. Нынешние руководители считают, что Белоусов при таком составе – большой вопрос.

– У Потапова и Гончарова есть желание продолжать карьеру?

– Желание продолжать карьеру у них есть. Они хотят перейти в команду, где смогут играть, а не сидеть в запасе, – сказал агент игроков.