Плющев о Мичкове в «Сочи»: «Матвей должен играть. СКА пожертвовал своим имиджем ради хоккеиста, чтобы тот продолжал прогрессировать»

Владимир Плющев поддержал решение СКА отдать Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».

На драфте НХЛ-2023 Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим 7-м номером.

– Матвей – действительно талантливый парень. И, если бы не тот негатив, который был вокруг него перед драфтом НХЛ, за что можно поблагодарить руководителей Московской федерации хоккея, я думаю, он был бы выбран с лучшими показателями. Но пресса у него все равно осталась хорошая.

– Что имеете в виду под негативом?

– Ну разве не помните, как глава Федерации хоккея Москвы Николишин выступал с критическими замечаниями в адрес Мичкова? А потом в Сочи рассыпался перед ним бисером: какой ты талантливый, какой хороший!

Я вообще этого не понимаю. Правда, Николишин является то ли агентом, то ли скаутом, работает с конкретными командами. Поэтому ничего удивительного нет. Конкуренция есть конкуренция. Все средства хороши, чтобы убрать того, кто мешает.

– Почему от Мичкова отказался СКА, как думаете?

– СКА укомплектован хорошими игроками. Если выпускать на лед Мичкова, значит, кого-то надо оставлять за пределами состава. Наверное, тренеры армейской команды не могут себе такого позволить.

Матвей – молодой, хоть и талантливый, лавочка у СКА и так длинная. Они правильно посчитали: Матвей должен играть. СКА в этой истории, можно сказать, пожертвовал своим имиджем. Но пожертвовал ради игрока, чтобы тот продолжал прогрессировать.

Мичков уже был в « », эта команда укомплектована игроками не такого высокого класса, как . Для Матвея там все знакомо, тренеры знают, как его использовать. Поэтому нормальный ход.

– Ему, наверное, обидно?

– Думаю, у Матвея был мечта поиграть за СКА. Но он эту ситуацию переживет, извлечет для себя пользу. Игровая практика ему нужнее.

– СМИ, освещающие жизнь «Филадельфии Флайерс», пишут, что СКА мстит Мичкову за то, что тот не скрывает своего желания уехать в НХЛ. И вообще неординарные игроки – Ткачев, Гусев, Мичков – не приживаются в армейской команде.

– Ну, знаете, не все золото, что блестит. Может, этим ребятам не подходит команда. Что касается журналистов Северной Америки, то они любят сталкивать лбами. СКА, считаю, сделал правильный ход, не стал мариновать Мичкова в молодежке, отправил в команду . Там он получит игровую практику, наберет статистку. В НХЛ его котировки не упадут, потому что игрок – очень талантливый, – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.