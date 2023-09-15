Плющев о Мичкове в «Сочи»: «Матвей должен играть. СКА пожертвовал своим имиджем ради хоккеиста, чтобы тот продолжал прогрессировать»

Теги СКА Филадельфия Андрей Николишин Владимир Плющев НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Владимир Плющев поддержал решение СКА отдать Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».

На драфте НХЛ-2023 Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим 7-м номером.

– Матвей – действительно талантливый парень. И, если бы не тот негатив, который был вокруг него перед драфтом НХЛ, за что можно поблагодарить руководителей Московской федерации хоккея, я думаю, он был бы выбран с лучшими показателями. Но пресса у него все равно осталась хорошая.

– Что имеете в виду под негативом?

– Ну разве не помните, как глава Федерации хоккея Москвы Николишин выступал с критическими замечаниями в адрес Мичкова? А потом в Сочи рассыпался перед ним бисером: какой ты талантливый, какой хороший!

Я вообще этого не понимаю. Правда, Николишин является то ли агентом, то ли скаутом, работает с конкретными командами. Поэтому ничего удивительного нет. Конкуренция есть конкуренция. Все средства хороши, чтобы убрать того, кто мешает.

– Почему от Мичкова отказался СКА, как думаете?

– СКА укомплектован хорошими игроками. Если выпускать на лед Мичкова, значит, кого-то надо оставлять за пределами состава. Наверное, тренеры армейской команды не могут себе такого позволить.

Матвей – молодой, хоть и талантливый, лавочка у СКА и так длинная. Они правильно посчитали: Матвей должен играть. СКА в этой истории, можно сказать, пожертвовал своим имиджем. Но пожертвовал ради игрока, чтобы тот продолжал прогрессировать.

Мичков уже был в «Сочи», эта команда укомплектована игроками не такого высокого класса, как СКА. Для Матвея там все знакомо, тренеры знают, как его использовать. Поэтому нормальный ход.

– Ему, наверное, обидно?

– Думаю, у Матвея был мечта поиграть за СКА. Но он эту ситуацию переживет, извлечет для себя пользу. Игровая практика ему нужнее.

– СМИ, освещающие жизнь «Филадельфии Флайерс», пишут, что СКА мстит Мичкову за то, что тот не скрывает своего желания уехать в НХЛ. И вообще неординарные игроки – Ткачев, Гусев, Мичков – не приживаются в армейской команде.

– Ну, знаете, не все золото, что блестит. Может, этим ребятам не подходит команда. Что касается журналистов Северной Америки, то они любят сталкивать лбами. СКА, считаю, сделал правильный ход, не стал мариновать Мичкова в молодежке, отправил в команду КХЛ. Там он получит игровую практику, наберет статистку. В НХЛ его котировки не упадут, потому что игрок – очень талантливый, – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

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1 комментарий

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Den_94
Ну, можно было просто его не забирать
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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