Кожевников о Мичкове в «Сочи»: «Правильно Ротенберг сделал. Если Матвей будет играть здорово, СКА вернет его по ходу сезона»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников поддержал решение Романа Ротенберга отдать Мичкова в «Сочи».

18-летний форвард Матвей Мичков набрал 2 (0+2) очка в первом матче после возвращения в команду – против «Северстали» (5:4). 

«По одному матчу трудно говорить, ведь признак мастерства – стабильность. Посмотрим, что будет у Матвея дальше. Да, он здорово провел матч, оправдывает надежды.

Правильно сделал Роман Ротенберг, отдав игрока в аренду. Если Мичков будет играть здорово, СКА вернет его по ходу сезона», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Mohnatiy
Неее, не фарм-клуб, ничего общего...
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HockeyMan
Это уже даже не смешно((
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