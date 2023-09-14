Кожевников о Мичкове в «Сочи»: «Правильно Ротенберг сделал. Если Матвей будет играть здорово, СКА вернет его по ходу сезона»
Александр Кожевников поддержал решение Романа Ротенберга отдать Мичкова в «Сочи».
18-летний форвард Матвей Мичков набрал 2 (0+2) очка в первом матче после возвращения в команду – против «Северстали» (5:4).
«По одному матчу трудно говорить, ведь признак мастерства – стабильность. Посмотрим, что будет у Матвея дальше. Да, он здорово провел матч, оправдывает надежды.
Правильно сделал Роман Ротенберг, отдав игрока в аренду. Если Мичков будет играть здорово, СКА вернет его по ходу сезона», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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