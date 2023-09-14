У Мичкова больше нет агента в России. Он прекратил сотрудничество с ним (Алексей Шевченко)

Теги СКА КХЛ Сочи Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков прекратил сотрудничество со своим агентом в России.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«У Матвея Мичкова больше нет агента в России. Сотрудничество с прежним закончено.

В Северной Америке остался прежний представитель», – написал Шевченко.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Мичков вернулся в «Сочи» из СКА в аренду.

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4 комментария

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Ярик01
А зачем агент ему нужен.
В России у него всё понятно. СКА - Сочи - СКА - Сочи
+20
-1
+19
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Dragon10
Ближайшие годы агент у него один, йозик
+6
0
+6
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ottomann
У Мичкова один агент Роман Ротенберг на ближайшие 4 года)
+3
-1
+2
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Павел Вовченко
Ответ Dragon10
Ближайшие годы агент у него один, йозик
Так может он по этому уволил своего, чтобы Марину назначить
0
0
0
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