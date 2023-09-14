У Мичкова больше нет агента в России. Он прекратил сотрудничество с ним (Алексей Шевченко)

Матвей Мичков прекратил сотрудничество со своим агентом в России.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» .

«У Матвея Мичкова больше нет агента в России. Сотрудничество с прежним закончено.

В Северной Америке остался прежний представитель», – написал Шевченко.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Мичков вернулся в « » из в аренду.