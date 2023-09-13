Тренер «Сочи» Кокорев: «Мичков хочет набирать очки в каждом матче, помогать команде. Матвей в хорошей форме»

Теги Северсталь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матвей Мичков Хоккей

Тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил игру Матвея Мичкова.

«Сочи» обыграл «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Нас – с победой, болельщиков – с победой. Тяжелый выезд – шесть игр.

В первом периоде немножко вкатывались, потому что уже были силы на исходе, но в принципе вкатились.

Единственное, что помешало до конца войти в игру – большой штраф, пропустили голы, но с парнями поговорили в перерыве, выстояли, добавили и вытащили этот матч.

– Как оцените игру Матвея Мичкова, в какой форме он прибыл?

– В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить.

Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде. Сегодня то же самое было, – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.

Мичков сделал 2 передачи и заработал на себе удаление в первом матче после перехода в «Сочи» из СКА. Он провел 18 минут на льду в игре с «Северсталью»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий