Заварухин о 4:2: «Нефтехимик» – неудобный для «Автомобилиста» соперник. За неделю побывали в 4 часовых поясах, парни выдержали»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком» (4:2) в КХЛ.

« » – неудобный для нас соперник, в прошлом году с ними тяжело проводили игры, сейчас не совсем удачный матч на выезде. Настраивали ребят на тяжелую игру, нам нужен был реванш за проигрыш в Нижнекамске, хотя там не реализовали хорошие голевые моменты.

Здорово, что с начала игры реализовали моменты и довели до победы. Достучались до ребят, третий период сыграли по заданию, много контролировали шайбу в зоне соперника.

Спецбригады отмечу – меньшинство сыграло здорово, ребята ловили шайбу на себя. За неделю побывали в четырех часовых поясах, парни выдержали, хочу поблагодарить за тяжелый матч.

Что изменили в подготовке за два дня? Прежде всего попросили закрывать вратаря, нужно было создавать помехи – в Нижнекамске шайба ходила по ленточке, не могли забить. Здорово, что первым же броском отличились, это было главным. Много пропускали контратак, но Аликин здорово сыграл, игроки ловили шайбу на себя, Воробьев много поймал. Получился командный результат.

Почему отсутствовал Голышев? Небольшое повреждение, будет обследование, посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер « ».