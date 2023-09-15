Морозов о КХЛ: «Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат, в новый сезон зашли без долгов»

Алексей Морозов рассказал о финансовом состоянии клубов Фонбет чемпионата КХЛ.

«В новый сезон зашли без долгов. Также уменьшилось количество дней по задержкам выплат заработной платы. В этом плане идет положительная динамика, что нас радует.

Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат. Если в прошлом сезоне до пола добрались к концу декабря, то сейчас клубы должны иметь 85% контрактов для попадания в пол. Эта цифра должна увеличиться до 90% в ближайшее время.

Также сократилось с 10 до четырех количество клубов, которые пока что недотягивают до пола. К концу декабря будем считать», – сказал президент .