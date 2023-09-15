Морозов о КХЛ: «Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат, в новый сезон зашли без долгов»

Теги Алексей Морозов КХЛ Чемпионат.com деньги Хоккей

Алексей Морозов рассказал о финансовом состоянии клубов Фонбет чемпионата КХЛ.

«В новый сезон зашли без долгов. Также уменьшилось количество дней по задержкам выплат заработной платы. В этом плане идет положительная динамика, что нас радует.

Все клубы выполнили условия пола и потолка зарплат. Если в прошлом сезоне до пола добрались к концу декабря, то сейчас клубы должны иметь 85% контрактов для попадания в пол. Эта цифра должна увеличиться до 90% в ближайшее время.

Также сократилось с 10 до четырех количество клубов, которые пока что недотягивают до пола. К концу декабря будем считать», – сказал президент КХЛ.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Михайлов
особенно сосиСка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
Ответ Анатолий Михайлов
особенно сосиСка
там только знают, что такое пол, потолок им не ведан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий