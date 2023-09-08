Президент «Динамо»: «Кубок Гагарина – тактическая цель, стратегическая – развитие клуба. Он должен сам зарабатывать деньги, жить по средствам»

Президент «Динамо» заявил, что клуб должен сам зарабатывать деньги.

«Кубок Гагарина – тактическая цель. А стратегическая – развитие клуба. Для клуба было бы идеально сформировать свою материально-техническую базу, быть от всех независимым, зарабатывать деньги и самостоятельно себя содержать.

Мы такие задачи ставим. К сожалению, в сегодняшних условиях есть нюансы, и мы не можем их мгновенно решить. Но цель такая стоит. Клуб должен самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам.

А Кубок Гагарина… Я часто задумывался об этом. Вот сыграли финал Кубка Гагарина, определили победителя, прошло два месяца, сформировались новые команды, и процесс пошел по-новому. Историю надо уважать и чтить, но стратегически должна работать система: академия – – – .

Должны происходить отбор и формирование детей. Все должно быть направлено на то, чтобы динамовское движение развивалось», – сказал Виктор Воронин.