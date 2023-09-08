Президент «Динамо»: «Кубок Гагарина – тактическая цель, стратегическая – развитие клуба. Он должен сам зарабатывать деньги, жить по средствам»

Теги бизнес КХЛ МХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Динамо Чемпионат.com деньги Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» заявил, что клуб должен сам зарабатывать деньги.

«Кубок Гагарина – тактическая цель. А стратегическая – развитие клуба. Для клуба было бы идеально сформировать свою материально-техническую базу, быть от всех независимым, зарабатывать деньги и самостоятельно себя содержать.

Мы такие задачи ставим. К сожалению, в сегодняшних условиях есть нюансы, и мы не можем их мгновенно решить. Но цель такая стоит. Клуб должен самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам.

А Кубок Гагарина… Я часто задумывался об этом. Вот сыграли финал Кубка Гагарина, определили победителя, прошло два месяца, сформировались новые команды, и процесс пошел по-новому. Историю надо уважать и чтить, но стратегически должна работать система: академия – МХЛВХЛКХЛ.

Должны происходить отбор и формирование детей. Все должно быть направлено на то, чтобы динамовское движение развивалось», – сказал Виктор Воронин. 

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Динамовское движение развивается с 1923 года. Само развитие без трофеев это пустой звук . Все хорошо говорите . Всем командам от академии до КХЛ есть куда стремиться . И вершиной развития должны быть победы в КГ , что будет подтверждать правильность поступательного движения вашей системы . А сейчас есть талантливая молодежь 2005 , 2006 и 2007 года . А есть ли твой тренерский цех, который будет прокачивать своих игроков до топ уровня ? Глядя на игру нашей главной команды таких тренеров я не вижу . Вот у Ларионова играют никому неизвестные парни - выходят и топчут лигу . Выходите на интервью после матча с Торпедо -узнаете много нового о своей работе.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ответ Shamarin
Как раз я-то отмечаю оценками в открытую, это вы динамовцы всё исподтишка делаете, пишите друг другу в личку и просите. А один потом бегает и стирает все свои неудачные комменты. уж больно ему нравится иметь исключительно плюсовые комменты 😂😂😂 С другой стороны что ещё можно ожидать от болельщиков клуба имени берии..
Сынок, купи букварь и научись читать, тогда ты сможешь узнать, что общество ДИНАМО было организовано по указанию Ф. Э. Дзержинского, а не Л. П. Берии!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GullitRuud
Очень странное заявление ..??? Зачем нужна проф. хоккейная команда как ни для побед и завоевания титулов.. в этом вся суть и смысл спорта . Даже если Динамо получиться вывести на самоокупаемость её ценность без побед будет равняться НУЛЮ .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
im93im
Ответ Machine Head
Динамовское движение развивается с 1923 года. Само развитие без трофеев это пустой звук . Все хорошо говорите . Всем командам от академии до КХЛ есть куда стремиться . И вершиной развития должны быть победы в КГ , что будет подтверждать правильность поступательного движения вашей системы . А сейчас есть талантливая молодежь 2005 , 2006 и 2007 года . А есть ли твой тренерский цех, который будет прокачивать своих игроков до топ уровня ? Глядя на игру нашей главной команды таких тренеров я не вижу . Вот у Ларионова играют никому неизвестные парни - выходят и топчут лигу . Выходите на интервью после матча с Торпедо -узнаете много нового о своей работе.
Ларионова и его топчущих парней тянули за уши. Это даже на оф. заседании судейства после сезона подтвердили, посмотрите уровень допуска силовой борьбы в серии с Динамо и с ЦСКА в следующем раунде. Просто у ЦСКА админресурс круче всей верхушки лиги, вот их и не придавили, а Динамовцам фолы свистели каждый второй силовой. В серии с ЦСКА этих Ларионовских парней размазали по борту с их, якобы, гениальными кружевами, что в общем-то и читалось. Даже Северсталь бодалась дольше и упорнее. Показательно, что игру, в которой Динамо выиграло, уровень допуска силовой борьбы ыл на уровне плей-офф как раз, а не балетной школы как в остальных матчах. Еще интервью Кудашова в межсезонье посмотрите, он там недвусмысленно намекнул, что Торпедовцам проиграли не на площадке, слишком выгоден Ларионов для имиджа КХЛ. После таких новостей желания смотреть КХЛ сильно убавилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslan_khaibulov
Ответ GullitRuud
Очень странное заявление ..??? Зачем нужна проф. хоккейная команда как ни для побед и завоевания титулов.. в этом вся суть и смысл спорта . Даже если Динамо получиться вывести на самоокупаемость её ценность без побед будет равняться НУЛЮ .
чушь, тогда надо расформировать все ковры второго третьего пятого дивизиона в Англии и все типа брович или дале арсенал ведь им не грозит победа при живом Ман Сити. мнение голов жить ттулами, десятки тысяч клубов наберётся в мире, но титулов на них всех столько нет,вывод твой все они бессмысленны. в ФНЛ ликвидировать ибо за титк не борются, а про тоже оставить только зенит, остальные не получат титул типа Пари НН или Факела
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Он точно не дебил бгггг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
Ответ GullitRuud
Очень странное заявление ..??? Зачем нужна проф. хоккейная команда как ни для побед и завоевания титулов.. в этом вся суть и смысл спорта . Даже если Динамо получиться вывести на самоокупаемость её ценность без побед будет равняться НУЛЮ .
расскажи это Торонто😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
im93im
Ответ GullitRuud
Очень странное заявление ..??? Зачем нужна проф. хоккейная команда как ни для побед и завоевания титулов.. в этом вся суть и смысл спорта . Даже если Динамо получиться вывести на самоокупаемость её ценность без побед будет равняться НУЛЮ .
Ну с точки зрения спортсменов и болельщиков – да, бесполезно, а с точки зрения владельцев, акционеров и бизнеса – как раз таки наоборот, успешность проекта вообще не в кубке гагарина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ответ Shamarin
Не надо сравнивать #### с пальцем. В Торпедо всех прёт от процесса и деньги там на втором месте, а динамо - это просто отмывочная втбэшная контора с бонусами в конвертах, распилами и откатами. Развивались, развивались с 1923 года и в итоге развились 😂😂😂
Самые большие бонусы в конвертах это у ски и больше, чем газтруба денег не кто не отмывает! Гуляй Шамарин!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ответ Shamarin
Это же на сколько надо было достать своих близких, что уже никто не хочет общаться и приходится нести свои "гениальные" мысли в комментариях на интернет-ресурсах 😂😂😂
Шамарин, всё на что ты способен, это подленько минусовать!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий