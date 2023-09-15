Игнатьев о 2:5 от «Торпедо»: «За 5 минут до конца счет был 2:2, и «Куньлунь» вполне мог увезти из Нижнего очко или два»

Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от «Торпедо» (2:5) в КХЛ.

« » было быстрее нас с самого начала игры, но нам удалось повести в счете, забив в большинстве. До того момента, когда мы в конце второго периода получили глупое 4-минутное удаление, все развивалось по выездному сценарию. Уходя на второй перерыв при счете 2:0, были все шансы довести игру до хорошего логического завершения.

Что касается проблем в третьем периоде, то начну по порядку. В начале чемпионата у нас были матчи, когда мы выставляли 12 нападающих на игру. Но они стали как-то быстро заканчиваться. И в последних двух матчах у нас в нападении играют защитники. В этом матче мы потеряли с переломом пальцев еще одного нападающего – Фу.

Пробелы в линии атаки приводят к тому, что больше игрового времени накладывается на тех ребят, которые еще в строю. Больше игрового времени – больше усталости. Больше усталости – больше неверных решений. Больше неверных решений – больше удалений. И так далее, и так далее.

Но давайте так. Если открыть сайт , то счет 2:5, «Торпедо» дома одержало уверенную победу над « », хет-трик Летунова, все красиво. Но за пять минут до конца игры счет был 2:2, и мы вполне могли увезти из Нижнего Новгорода очко или два очка. Но вчистую проигранное вбрасывание точно так же, как и в Ярославле – и уже 2:3.

Даниил Тарасов появится в составе, как только выучит всю нашу систему игры наизусть. Она у нас очень сложная. С тем календарем, который сейчас у нас есть, тренироваться некогда. Но календарь такой, какой есть. Не вижу причин плакаться. Мы знали, к чему готовимся», – сказал главный тренер «Куньлуня».