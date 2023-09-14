Ларионов о бригаде большинства в конце игры с «Куньлунем»: «Есть тренерский код. Нельзя добивать команду, которая в конце играет в меньшинстве при счете 5:2. Это вопрос этики»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Максим Летунов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:2).

«Понимали, что «Куньлунь Ред Стар» не просто так находится в верхней части турнирной таблицы, обыгрывая сильные команды.

Отнесу в пассив нашей команды первые десять минут игры, когда игроки долго раскачивались. Но хоккеисты продолжали искать пути к воротам соперника, забили быстрый гол в начале третьего периода, зажгли друг друга и болельщиков, сыграли фееричный третий период и выиграли матч.

Какой матч из победных пяти могу выделить как игру, где команда сыграла близко к идеалу? Думаю, что такие матчи еще впереди. В этой игре решили уйти от 13-го нападающего. Хотели, чтобы четыре тройки и три пары выложились по полной программе.

Во втором перерыве сказали хоккеистам перед тем, как выйти играть в большинстве более двух минут, что в первые тридцать секунд матч не выигрывается. Должно быть хладнокровие и терпение. Должен быть последний правильный пас, который называется «исполнение». Этого нам не хватало в первых двух периодах, когда либо пас не шел, либо шайба не шла в ворота.

Почему в конце игры вышла непривычная бригада большинства? Есть тренерский код, который я соблюдаю. Нельзя добивать команду, которая играет в меньшинстве в конце матча при счете 5:2. Это вопрос этики.

Кто будет капитаном на матч с «Ак Барсом»? Я знаю ответ, но пока вам не скажу. В стабильности в данном вопросе пока нет смысла. Я хочу посмотреть, как ребятам реагируют на эти моменты. Вы видели, как Максим Летунов забил гол, став капитаном и как он после этого забил три гола, позволив нам послушать хорошую музыку на арене», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

«Торпедо» выиграло 5-й матч подряд со старта сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

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7 комментариев

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Павел павел
и еще хочу сказать РР позор нашего хоккея. так и буду писать пока его не уволят. в чем сомневаюсь
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mpFreeman
Так можно тогда просто выпустить на лед четверых тоже, или вратаря снять раз так жаль соперника. Болельщики приходят на арену в надежде увидеть как можно больше шайб своей команды, а не "тренерский код" и поддавки на определенном отрезке игры, пусть даже и результат уже предрешен..
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oberkorn
А если у кого то бонусы за стату, или как погоня ови за рекордом гретцки? Так можно?
+2
0
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