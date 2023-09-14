Губернатор Нижегородской области о комментаторе «КХЛ ТВ»: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться»

Теги Торпедо болельщики телевидение КХЛ Политика Артем Божко КХЛ ТВ Куньлунь Ред Стар Глеб Никитин Хоккей

Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ».

Глеб Никитин высказался после матча «Торпедо» с «Куньлунем» (5:2). На игре работал комментатор Артем Божко.

«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа… 50:17 по броскам, 21:10 – время в атаке. В нашу пользу.

0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы!

Но! Кто смотрел по «КХЛ ТВ»? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет…»

Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы – нижегородцы, торпедовцы… Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», – написал Никитин.

«Торпедо» выиграло 5-й матч подряд со старта сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

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8 комментариев

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Serge Vendino
Ответ memphis
А разве нижегородцы не волжане? 🤔
Они волгоокчане или оковолжане)
+5
-1
+4
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sfilatov13
с чего он это взял? вся хоккейная Россия течёт с Ларионова и Божко не исключение
+3
0
+3
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memphis
А разве нижегородцы не волжане? 🤔
+3
-1
+2
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dedok23i
Действительно, мы не волжане? Странно.
+2
0
+2
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dedok23i
Торпедо ещё и Автозаводцы! Многие коментаторы так нас называют, и все знают почему.!!!
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Tarry Stellartown
Подна@@ал так подна@@ал парню. Мог бы спокойно в Москве отпраздновать победу без этих спесивых выкобениваний.
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dedok23i
Пусть мы будем ЛариОкаВолжане!!!!!!
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