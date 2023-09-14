Губернатор Нижегородской области о комментаторе «КХЛ ТВ»: «Невозможно слушать! Через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». К эфирам стоит готовиться»

Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора «КХЛ ТВ».

Глеб Никитин высказался после матча «Торпедо» с « » (5:2). На игре работал комментатор .

«Дорогие болельщики «Торпедо», друзья! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа… 50:17 по броскам, 21:10 – время в атаке. В нашу пользу.

0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы!

Но! Кто смотрел по «КХЛ ТВ»? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет…»

Ну это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы – нижегородцы, торпедовцы… Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», – написал Никитин.

«Торпедо» выиграло 5-й матч подряд со старта сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ